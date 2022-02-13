منيو مطعم الناضج الجديد 2022 في السعودية

على مدى نحو 20 عامًا تقدم سلسلة مطاعم alnadeg في المملكة العربية السعودية أفضل ما لديها للزبائن، فيما يمكن الاطلاع على منيو الناضج الجديد 2022 لاختيار الوجبة المفضلة من الدجاج أو اللحوم أو الطواجن أو المثلوثة أو المشروبات والحلويات والمقبلات، وغيرها من الأصناف تميزت بها شركة مطاعم الناضج التي أسست أول فرع لها في حي الشفا بمدينة الرياض عام 2002م، فكان بمثابة انطلاقة برز من خلالها اسم الناضج كأحد أفضل المطاعم التي تقدم الأكلات السعودية، وهو ما أهلها للانتشار داخل مناطق المملكة حتى وصل عدد فروعها إلى 9 فروع موزعة على أحياء مختلفة في منطقة الرياض.

منيو الناضج الجديد 2022 للحوم

وننشر منيو الناضج الجديد 2022 للحوم، خدمة للمواطنين والمقيمين في السعودية، الذين يفضلون وجبة اللحوم من الناضج، وهي كالتالي:

الصنف سعر الوجبة تيس كامل رز حراق 1255 ريالا نفر حاشي مضغوط 61.5 ريال نفر حاشي مكموت 62.5 ريال نفر لحم رز بشاور 78,25 ريال نص تيس رز الناضج 612.5 ريال تيس كامل رز بشاور 1255 ريال تيس كامل رز مندي 1255 ريال

قائمة طعام الناضج للدجاج والطواجن

ويفضل الكثير من المواطنين والمقيمين دجاج الناضج والطواجن، لقلة أسعارهما مقارنة باللحوم، فيما تأتي قائمة الدجاج على النحو التالي:

دجاج سادة، سعر حبة 28 ريالا، ونص حبة 14 ريالا.

دجاج مندي، سعر حبة 41.5 ريال، ونص حبة 20.75 ريال.

ودجاج مظبي، سعر حبة 41.5 ريال، ونص حبة 20.75 ريال.

كما أن وجبة دجاج لايت، بسعر 30 ريالا.

نص دجاج زربيان 26 ريالا.

دجاج مـدفون، سعر الحبة 46 ريالا، ونص حبة 23 ريالا.

دجاج مضغوط، سعر نص حبة 23 ريالا.

دجاج حنيذ، سعر الحبة 41.5 ريال، ونص الحبة 20.75 ريال.

أمّا الدجاج الشواية، فسعر الحبة 41.5 ريال، ونص الحبة 20.75 ريال.

طاجن لحم، بسعر 43,75 ريال، وطاجن سمك فيليه بسعر 35 ريالا.

طاجن دجاج، بسعر 29,50 ريال.

صالونية دجاج حارة، بسعر 21,25 ريال.

أسعار مثلوثة الناضج

كما يُفضل الكثير من سكان المملكة العربية السعودية، أطباق المثلوثة التي تقدمها مطاعم الناضج، وهي كالتالي:

نصف حبة دجاج مثلوثة، بسعر 22.5 ريال.

وحبة دجاج مثلوثة بسعر 45 ريالا.

نفر لحم حاشي مثلوثة، بسعر 64.5 ريال.

ونفر لحم مثلوثة، بسعر 78,25 ريال.

الحلى والمشروبات من الناضج

وتتميز مطاعم الناضج في السعودية، بتقديم أشهى الحلى والمشروبات، وهي كالتالي: