صندوق التنمية الزراعية يعلن عن شروط الاقتراض بضمان وثائق التمليك

صندوق التنمية الزراعية يعلن عن شروط الاقتراض وهذا بضمان وثائق التمليك المؤقتة ويرجع ذلك إلي نوع القروض الزراعية و التي يمكن الحصول عليها من الصندوق الزراعي السعودي تقدم أجهزة الحكومة السعودية برنامج متقدم للتنمية الريفية المستدامة وهذا بالتعاون والتنسيق مع أكثر من جهة أو هيئة سواء كانت في القطاع الحكومي المعنية أو ذات صلة بذلك من هنا أنشأت الصندوق في عام 2009 حتى يتم تقديم العديد من القروض المرنة للمزارعين من الفوائد وقد تم تخصيص مبلغ قدرة ثلاثة مليارات ريال لدعم برنامج تمويل الزراعة الريف .

شروط صندوق التنمية الزراعية للقروض بضمان وثائق التملك

حدد صندوق التنمية الزراعي عبر حسابه على موقع الرسائل والتدوينات القصيرة عدد 4 شروط للاقتراض وهذا بضمان وثيقة ملكية مؤقتة والتي تتمثل في النقاط الآتي ذكرها.

بما أن الوثيقة المؤقتة شرط لأخذ الاقتراض يجب أن تكون مصدقة من قبل الصندوق وممثلي وزارة البيئة والمياه والزراعة وأيضا أمارة المنطقة.

كما يشترط ألا يتعدى مبلغ القرض ال 500 ألف ريال متضمنة ما بذمه المقترض.

باقية الاشتراطات أن يقر المقترض القرض الزراعي وان يتعهد بان الوثيقة المؤقتة المقدمة ليست وثيقة التملك.

بالإضافة إلى ذلك يشترط أن تكون كفالة الضمانات بنوع كفالة شخصية في حالة تقديم طالب القرض عقارية فيجب حينها أن يكون طلب قرض البنك الزراعي معتمدا بشكل رسمي من قبل لجنه القروض الداخلية.

شروط ومتطلبات قرض زراعي

في حالة التقديم على قرض من صندوق التنمية الزراعية يوجد أيضا عدد من الاشتراطات والمتطلبات لا يعرفها الكثير و التي يجب توافرها في المتقدم من أجل القبول الفوري لطلب هذا القرض والتي يجب اتباعها في الخطوات الأتية:

من الضروري أن يقوم المقترض بتعبئة النموذج المعد رسميا فيجب توقيع التعهد احد شروط الاقتراض بضمان وثائق التملك. يتوجب على المتقدم تقديم مستند رفع مساحي تحديدا للمساحة التي يريد الاقتراض عليها بشرط أن يكون المستند معتمد ومتصدق من مكتب معتمد. يقوم طالب القرض بزيارة إلى فرع مركز خدمة صندوق التنمية الزراعية والذي يقع في نطاق الأرض المطلوب الاقتراض عليها حتى يتمكن من الحصول على وثيقة نموذج العرض. يتم الوقوف على الموقع من قبل لجنة مشكلة من ثلاث جهات وهي الأمارة وزارة البيئة والمياه والزراعة صندوق التنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك حضور المجاورين للأراضي. وبعد يقوم أعضاء اللجنة بتعبئة الوثيقة واعتمادها رسميا من قبل وزارة البيئة والأمارة ثم تحال إلى صندوق التنمية الزراعية.

تعتبر هذه الوثيقة صالحة لاستخراج رخصة حفر بئر بعد رفعها لوزارة البيئة والمياه والزراعة.