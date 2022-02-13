طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي أون لاين للمواطنين أو المقيمين في المملكة

طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي أون لاين للمواطنين أو المقيمين يوفير المصرف إمكانية فتح حساب الراجحي من خلال شبكة الأنترنت عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو فتح حساب من خلال التطبيق الإلكتروني للمصرف عبر الهواتف الذكية بكل سهولة ويسر الآن يقدم المصرف هذه الميزة لعملائه لتيسير الأمورعليهم كما يتيح لك التحقق من الحسابات وإدارة الأموال بكفاءة بطريقة أمنة وسهلة عبر الأنترنت يعد مصرف الراجحي من اكبر البنوك الإسلامية و اكبر المصارف استثمارا في المملكة واحد أعمدة اكبر الشركات المساهمة بالإضافة إلى ذلك يخضع المصرف في عملياته المصرفية والاستثمارية لأحكام ولوائح الشريعة الإسلامية.

طريقة فتح حساب أونلاين بمصرف الراجحي

لمعرفة طريقة فتح حساب أونلاين بنك الراجحي اتبع الأتي:-

الدخول علي الموقع الإلكتروني صفحة التسجيل من خلال رابط الرسمي بنك الراجحي.

الخطوة التالية بعد فتح الصفحة يجب قراءة الشروط والأحكام ثم نضع في المكان المخصص لها الموافقة على الشروط والأحكام.

قم بنقل الرمز أو الرقم الموجود في الصفحة وكتابتها في المربع المخصص لها ثم اضغط على زر التالي.

هنا يفتح لك الموقع صفحة جديدة باسم البيانات الشخصية علي قسمين القسم الأول:-

الجنسية ثم الاسم واسم الأب والجد والعائلة. والمؤهلات العلمية واللقب وعنوان المراسلة والحالة الاجتماعية.

القسم الثاني:- بيانات الهوية الوطنية و تتمثل في رقم الهوية ونوعها ومكان إصدارها وتاريخ الإصدار وتاريخ الميلاد وتاريخ الانتهاء ثم انقر على زر التالي.

يظهر أمامك صفحة تؤكد نجاح فتح حساب في مصرف الراجحي أون لاين.

وبعد اكمل باقي الخطوات وهي وسائل الاتصال رقم الجوال والهاتف والبريد الإلكتروني و غير ذلك.

وبعد استفسارات اخرى منها معلومات عن الوظيفة والراتب ومكان العمل.

يتطلب منك بيانات مالية مثل دخل الراتب ونوع الحساب.

قم باختيار اقرب وانسب فرع مناسب لك سواء للعمل أو المنزل مما يسهل الوصول إليه.

يجب التأكد على صحه البيانات المسجلة.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

يتساءل البعض عن شروط فتح حساب مصرف الراجحي وهي:-

أن يمتلك العميل هوية وطنية سارية المفعول.

أن يكون مقدم الطلب عمره اكثر من 15 عاما.

عند البدء في التسجيل على الموقع يجب أن يستمر المتقدم في التسجيل حتى النهاية حيث لا يوجد إمكانية للحفظ أو المتابعة فيما بعد.

تسجيل البريد الإلكتروني والبريد الوطني بطريقة صحيحة.

رقم الجوال المسجل على الموقع يجب أن يكون صادر من أحد مزودي الخدمة في المملكة.

لا يمكن الحصول على فائدة من خدمات البطاقات الائتمانية والشيكات ألا بعد التوقيع المعتمد عليهم عبر فرع البنك.

لابد من اقرار العميل يؤكد انه لا يشغل احد اقاربه من الدرجة الأولي ولم يشغل سابقاً منصب سياسي في الدولة.

كما يقر العميل أنه بكامل الأهلية العقلية وانه أهل التصرف القانوني اللازم لفتح حساب شخصي لدى مصرف الراجحي.