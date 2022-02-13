نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رواتب الموظفين والمتقاعدين في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسسة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية أوضحت على أن هذه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة الخاصة عن زيادة أجور المتقاعدين والموظفين، وهذا مجرد شائعات، ولم يتم إصدار أي قرار من أي جهة رسمية لرفع الأجور، حيث أن يوجد العديد من الوظائف والمهن بالمملكة، ولذلك سوف يتم تنوع جميع المرتبات والأجور التي بكل تأكيد وتختلف عن غيرها، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن أسماء الوظائف المختلفة الأعلى من حيث الراتب، ولذلك سوف يتم عرض داخل السعودية.

حقيقة رواتب الموظفين والمتقاعدين في المملكة :

في الفترة الأخيرة انتشرت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن هذه الأقاويل غير صحيحة، ولا يوجد أي إعلان رسمي أو تفويض يؤكد عن صحة هذه الشائعات على الإطلاق.

وقد تجد الإشارة إلى فى حالة وجود زيادة في الأجور، سوف يتم الإيضاح من خلال الجهة المختصة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الجهة هي المختصة عن صدور أي قرار فيما يخص زيادة الأجور للموظفين والمتقاعدين أو العسكريين.

ما هي الوظائف الأعلى أجراً بالمملكة :

مهنة الطب والجراحة تكون أعلى الراتب بالسعودية، ويمكن انت تصل إلى 62 ألف ريال سعودي خلال الشهر الواحد هيئة القضاة يصل الراتب الشهري الخاص بهم إلى 52 ألف ريال سعودي. مهنة المحاماة قد يصل الراتب الشهري للمحامي 39 ألف ريال سعودي. مهنة مدير البنك يصل إلى 37 ألف ريال سعودي في الشهر. مهنة طب الأسنان يصل الراتب الشهري إلى 33 ريال سعودي. أساتذة الجامعات السعودية متوسط الدخل الشهري الخاص بهم 29 ألف ريال سعودي. مهنة الطيارين يصل في بعد الأشهر إلى 24 ألف ريال سعودي.

كم رواتب ارامكو الموظفين بالمملكة :

أوضحت شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية على أن معدل وقيمة الراتب الخاص بالموظفين من خلال الشركة، على أن يكون البداية من 4000 ريال سعودي مخصص إلى 65 ألف ريال سعودي مخصص إلى 65 ألف ريال سعودي، شركة أرامكو السعودية تعد من أهم وإحدى الشركات على مستوى العالم في مجال النفط الخام، ولذلك شركة أرامكو تمنح لجميع المواطنين السعوديين الموظفين رواتب عالية للغاية، ومن الجدير بالذكر أن شركة أرامكو تصنف أنها من أكبر الشركات التي تقدم أعلى الرواتب الخاصة بالموظفين، ولذلك سوف يتم تحديد قيمة الراتب بناءاً على الخبرة والمؤهل الدراسي الحاصل عليه الشخص المستفيد.