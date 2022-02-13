عروض أسواق عبدالله العثيم بالسعودية مستمرة وبقوة حتى 15 فبراير 2022

تتسابق دائماً الإدارات الخاصة بجميع الهايبر ماركت على توفير المنتجات الضرورية للمستهلك بأسعار تنافسية لتقديم أقوي العروض والتخفيضات على جميع المستلزمات المستهلكة في جميع منافد البيع التابعة لكي تعمل على جذب العميل واليوم سوف نعرض إليكم اهم عروض أسواق العثيم بالسعودية المتاحة في جميع فروعه.

عروض أسواق العثيم في قسم الجبن والألبان:

متواجد بداخل العرض الأسبوعي في قسم الجبن والألبان جبنة الوادي قريش سعرها داخل العرض 19.95 ريال سعودي هذا السعر للكيلو الواحد.

متوفر شبيه جبن الزهار ملح خفيف سعرها للكيلو الواحد بداخل العرض 17.95 ريال سعودي.

يوجد تخفيض على جبنة رومي فيكتو مصري عالية الجودة وذات مذاق رائع سعرها بداخل العرض للكيلو الواحد 32.95 ريال سعودي.

يوجد زيتون فوود جايت أخضر ماموث السعر للكيلو بداخل العرض الأسبوعي 24.95 ريال سعودي.

متاحة الأن عرض على لبنه بينار طازجة السعر للكيلو بداخل العرض 22.95 ريال سعودي،والسعر ايضاً للعلبة بالعرض 62.95 ريال سعودي.

يوجد خصم آخر على حمص الكسيح بالطحينة (1كيلو جرام) السعر للكيس 16.95 ريال سعودي.

اشترى 2 كيلو بسعر كيلو واحد من جبنة فيتا دنماركي السعر بالعرض الأن 22.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية :