نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض أسواق عبدالله العثيم بالسعودية مستمرة وبقوة حتى 15 فبراير 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض أسواق عبدالله العثيم بالسعودية مستمرة وبقوة حتى 15 فبراير 2022 - ثقفني
تتسابق دائماً الإدارات الخاصة بجميع الهايبر ماركت على توفير المنتجات الضرورية للمستهلك بأسعار تنافسية لتقديم أقوي العروض والتخفيضات على جميع المستلزمات المستهلكة في جميع منافد البيع التابعة لكي تعمل على جذب العميل واليوم سوف نعرض إليكم اهم عروض أسواق العثيم بالسعودية المتاحة في جميع فروعه.
عروض أسواق العثيم في قسم الجبن والألبان:
- متواجد بداخل العرض الأسبوعي في قسم الجبن والألبان جبنة الوادي قريش سعرها داخل العرض 19.95 ريال سعودي هذا السعر للكيلو الواحد.
- متوفر شبيه جبن الزهار ملح خفيف سعرها للكيلو الواحد بداخل العرض 17.95 ريال سعودي.
- يوجد تخفيض على جبنة رومي فيكتو مصري عالية الجودة وذات مذاق رائع سعرها بداخل العرض للكيلو الواحد 32.95 ريال سعودي.
- يوجد زيتون فوود جايت أخضر ماموث السعر للكيلو بداخل العرض الأسبوعي 24.95 ريال سعودي.
- متاحة الأن عرض على لبنه بينار طازجة السعر للكيلو بداخل العرض 22.95 ريال سعودي،والسعر ايضاً للعلبة بالعرض 62.95 ريال سعودي.
- يوجد خصم آخر على حمص الكسيح بالطحينة (1كيلو جرام) السعر للكيس 16.95 ريال سعودي.
- اشترى 2 كيلو بسعر كيلو واحد من جبنة فيتا دنماركي السعر بالعرض الأن 22.95 ريال سعودي.
عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية :
- متاح بالعرض أرز بسمتي الوليمة مزة الكيس (10 كيلو جرام) السعر قبل العرض 80.95 ريال سعودي وبعد العرض 69.95 ريال سعودي، تلك الأرز البسمتي يدخل في العديد من الأكلات السعودية مثل الكبسة والبريانى السعودي.
- متاح أيضاً أرز جرين فارمز بسمتي الكيس وزن (10 كيلو جرام) السعر قبل العرض 72.95 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 59.95ريال سعودي، عالي الجوده وطويل الحبة.
- متواجد حلقات الدجاج والجبن إنتاج شركة الكبير الكيس وزنه (300 جرام) السعر قبل العرض 50.85 ريال سعودي وبعد العرض أصبح 33.90 ريال سعودي هذا السعر لشراء 3 حبات لعمل ألذ دجاج مقرمش وفي وقت وجيز.
- متاح زيت نور دوار الشمس (2×1.5 لتر)، اشتري واحده وأحصل على الأخرى هدية مجانية سعر الربطة بالعرض 31.95 ريال سعودي.
- تحفيض هائل على كيس بامية زيرو إنتاج شركة ساديا وزن الكيس (400 جرام) اشتري 2واحصل على 1 هدية مجانية ، لعمل أشهى الطواجن السعر قبل العرض 32.85 ريا سعودي وبعد العرض 21.90 ريال سعودي.
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