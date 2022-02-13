تعتبر خدمة الاستعلام عن رخصة العمل للمقيم مكتب العمل من أبرز الخدمات التي تُقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي لها، حيث توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتم إنشاءها بقرار ملكي عام 1380هـ وكان يُطلق عليها وزارة العمل والشؤون وبعدها تم تغييرها إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص ذلك الأمر.

الاستعلام عن رخصة العمل للمقيم مكتب العمل

يُمكنك الاستعلام عن رخصة العمل للمقيم عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

الانتقال مباشرة إلى رابط موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أضغط على خانة الخدمات ثم اختر خدمة إصدار رخصة.

سجل دخول عن طريق كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

قم بإجراء التحقق من المطلوب ثم إصدار رخصة العمل.

اختر خدمات إصدار رخصة ثم أكتب البيانات المطلوبة.

أنقر على خانة إرسال ثم سدد الرسوم بواسطة رقم السداد.

انتقل إلى مكتب الجوزات لإصدار الإقامة.

خطوات الاستعلام عن سداد الرخصة

يُمكنك الاستعلام عن إمكانية سداد رخصة كالتالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل.

أضغط على الاستعلام ثم اختر خدمات رخص العمل.

أكتب كافة البيانات في الخانات الشاغرة لها.

شروط إصدار الرخصة

وزارة العمل السعودية حددت بعض الشروط لكي يتم إصدار رخصة عمل وهي:

ضرورة أن تكون المنشأة تابعة لنطاق الأخضر حيث لا يُمكنك إصدار أو تجديد رخصة إذا كانت المنشأة من ضمن النطاق الأحمر.

ينبغي أن تكون المنشأة في الخدمة الخاصة بالعنوان الوطني ولابد أن يكون لديها ترخيص غير منتهي.

يجب ألا تتخطى صلاحية انتهاء الرخصة ستة أشهر وينبغي أن يكون مالك رقم إقامة أو رقم الحدود.

يلزم ألا يطلب الشخص الوافد خدمة نقل المنشأة أو تمت الموافقة على مراجعة الجوازات.

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان الاستعلام عن رخصة العمل للمقيم مكتب العمل وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع، ونرجو أن يكون نال إعجابكم وفي حالة الرغبة في الاستفسار عن أمر يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.