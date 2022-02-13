تعتبر طريقة التقديم للحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل من الأمور التي تبحث عنها السيدات في المملكة العربية السعودية تسهيلًا عليهم متطلبات الحياة عن طريق عمل أي مصدر دخل لهم، حيث وفر هذا التمويل بنك التنمية الاجتماعية السعودي لمن تتوافر لديهم الشروط التي حددها البنك، ولكي تتمكن من الحصول عليه لابد من قراءة مقالنا هذا وسوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

التقديم للحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل

يُمكنك الحصول على تمويل كنف عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي لكي تحصلين على التمويل الخاصة بكنف:

الذهاب مباشرة إلى رابط بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

الضغط على خانة منتجاتنا ثم اختر منتجات الأفراد.

اختر منتج التمويل من بين الماثل أمامكم ثم اختر منتج تمويل كنف.

أضغط بعد ذلك على التقديم الإلكتروني ثم سجل رقم الهوية وتاريخ ميلادك.

تحقق من صحة كافة بياناتك المدخلة ثم استكمال جميع البيانات.

حدد الموعد ثم انتظر لمراجعة الطلب ثم حول مبلغ القرض إلى الحساب البنكي الخاص بك.

لابد من تسديد الأقساط الخاصة بك على نظام السداد المُتبع.

شروط الخصول على قرض كنف للمطلقات والأرامل

ينبغي لكي تحصل على قرض كنف لابد من توافر شروط مُعينة قام بنك التنمية الاجتماعية بتحديدها وهي:

ضرورة ألا يتخطى قيمة الدخل الشهري للمرأة المتقدمة عن 8000 ريال سعودي.

ينبغي أن لا يقل عمرها عن 25 ولا يتجاوز 55 عام.

يجب ألا يتجاوز عُمر الشخص الكفيل عن 55 عام.

طرق التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية

يُمكنك بنك التنمية الاجتماعية السعودية ولكي تتمكنون من التواصل مع البنك عن طريق الآتي:

تواصل عبر البريد الإلكتروني للبنك التنمية الاجتماعية عن [email protected]

يُمكنك التواصل هاتفيًا مع الخدمة العملاء.

التواصل مع خدمة عملاء البنك عبر منصة توتير.

إلى هنا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان التقديم للحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص البيانات، ونرجو أن يكون نال إعجابكم، وفي حالة رغبتكم في الاستفسار عن أي أمر يُمكنكم التواصل عن عبر التعليقات.