يُعتبر جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد من أبرز الأمور التي تهم الكثيرين مما دفع المملكة العربية السعودية لتوفير تلك الخدمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي تشمل مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية توفيرًا للوقت والجهد وتسهيلاً لجميع المعاملات الخاصة بالمواطنين وأيضًا المقيمين، واليوم سوف نوضح المزيد من التفاصيل التي تخص جواز السفر الإلكتروني.

جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد

يُمكنك الحصول على جواز السفر الجديد عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

الذهاب إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية.

حدد خدمة إصدار جواز سفر ثم أنقر على عرض جميع الأفراد.

اختر الاسم الشخصي ثم أرفق جميع المستندات المطلوبة.

قم بتسديد الرسوم الخاصة بالتجديد وهي 15 ريال سعودي.

شروط الحصول على جواز سفر لمن يتجاوز عُمره عن 15

لكي تتمكن من الحصول على جواز سفر إلكتروني لابد من توافر بعض الشروط التي جاءت على النحو التالي وهي:

ضرورة امتلاك حساب خاص بك عبر نظام أبشر.

ينبغي عليك التسجيل في العنوان الوطني.

يجب القيام بدفع جميع الرسوم الخاصة بإصدار الجواز.

يلزم أن يتم تجديد الجواز مع إرفاق الجواز الخاص بك القديم.

لابد من الحصول على موافقة إذا كان عُمر الشخص يقل عن 21 عام.

شروط الحصول على جواز سفر الأقل من 15

هناك شروط مُعينة لابد من توافرها وهي:

لابد من إضافة الطفل أولاً لسجل الأسر.

يجب تسديد كافة التكاليف الخاصة بجواز السفر الإلكتروني.

ضرورة إرفاق صور شخصية وتكون ملونة وبشكل واضح.

لابد من تجديد جواز السفر وتجهيز القديم.

طرق التواصل مع الإدارة العامة للجوازات

لكي تستطيع التواصل مع الإدارة العامة للجوازات لابد من التعرف على الطرق التالية وهي:

يُمكنك التواصل عبر رقم الجوزات ، وذلك في تمام الساعة السابعة وحتى الثاني ونصف مساءً.

لكي تتمكن من التواصل مع إدارة الجوازات عن طريق البريد الإلكتروني وهو [email protected]

بهذا نكون وصلنا لنهاية مقالنا الذي يحمل عنوان جواز السفر السعودي الإلكتروني الجديد وذكرنا لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع، ونرجو أن يكون نال إعجابكم