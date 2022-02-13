متي عطلة يوم التأسيس 1443.. اجازة يوم التأسيس في السعودية 2022

متي عطلة يوم التأسيس 1443 يتساءل الكثيرين في الفترة الحالية عن موعد يوم عطلة يوم التأسيس السعودي لعام 2022م، حيث يعتبر يوم تأسيس المملكة هو أحد الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وهو أحد الأيام الهامة في السعودية حيث أنه في مثل هذا اليوم في عام 1139هـ تم تأسيس المملكة كدولة مستقلة على يد الإمام محمد بن سعود، ومرّت المملكة بثلاث مراحل مختلفة حتى وصلت إلى ما هي إليه وظلت على حالها منذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا.

ما هو موعد عطلة يوم التأسيس السعودي؟

تم اعتماد يوم الثاني والعشرين من فبراير من كل عام بمثابة يوم عطلة يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية من قبّل مرسوم ملكي أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وحاكم المملكة في الوقت الحالي.

تم تحديد هذا اليوم بالتحديد في أن يكون يوم التأسيس حيث أن هذا اليوم هو اليوم الذي بدأ الإمام محمد بن سعود عهده في قيادة السعودية وتأسيسها في هذا اليوم في عام 1727م الذي يوافق بالتاريخ الهجري 1139هـ .

مراحل تأسيس المملكة العربية السعودية الثلاث

من المعروف أن المملكة العربية السعودية قد مرّت بثلاث مراحل قبل أن تتوحد ويتم تسميتها بهذا الاسم وكانت هذه المراحل ما يلي:-

1. المرحلة الأولى:-

بدأت هذه المرحلة حينما تحالف الأمير محمد بن سعود بن مقرن مع الشيخ السعودي محمد بن الوهاب لتأسيس الدولة السعودية على أسس الشريعة والعقيدة الإسلامية وذلك في تاريخ الثاني والعشرين من فبراير لعام 1727م ولكنها تفككت مرة أخرى في عام 1818م على أيدي حملات عسكرية من قبّل الدولة العثمانية.

2. المرحلة الثانية

بعد أن تفككت المملكة لم يتأثر أهل الجزيرة تجاه الدولة التي تم تأسيسها وحاولوا مرة أخرة إعادتها حتى نجح الأمير تركي آل سعودي في تأسيسها مرة أخرى وأكد أن عاصمتها ستكون دولة الرياض وذلك كان في تاريخ 1924م وانتهت مرة أخرى بسبب بعض الخلافات المحلية الداخلية في عام 1891م.

3. المرحلة الثالثة