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عمر شويل - جدة اعملي سناكس وشيبسي بكوب مكرونة بنكهات كتيرة - ثقفني
تحويل كيس المكرونة إلى شيبس، يعتبر الشيبس المقرمش المتحول من شيبس من أكثر أنواع الأطعمة التي تتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير حيث ذلك النوع من المقرمشات من أكثر المأكولات التي يفضلها الأطفال بالتحديد وأصبح من السهل الآن حضيرها في المنزل بكل سهولة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات تحويل كيس المكرونة إلى شيبس.
خطوات تحويل كيس المكرونة إلى شيبس:
يعتبر تحويل كيس المكرونة إلى شيبس من الأفكار التي يعتمد عليها في صناعة المقرمشات وتتم تلك الطريقة بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية المقادير:
- نصف كيلو من المكرونة.
- لتر من المياه.
- زيت.
- ملعقة من الكركم.
- الفلفل الأسود.
- دقيق.
- نشا أبيض.
- كاري.
- توابل الدجاج.
خطوات تحويل كيس المكرونة إلى شيبس:
يتم تحضير المقرمشات بكيس المكرونة بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وفيما يلي تلك الخطوات:
- أولًا يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيها المياه مع إضافة كمية من الزيت مع الاستمرار في التقليب وبعد ذلك يتم إضافة الملح إلى المياه مع الاستمرار في التقليب.
- يتم إشعال النار ثم يتم الانتظار لحين أن تغلي المياه ثم إضافة المكرونة مع الاستمرار في التقليب لحين الوصول إلى درجة الغليان.
- بعد ذلك يتم إخراج المكرونة من المياه بعد أن تسلق وتصفى من المياه بشكل نهائي من المياه الساخنة.
- يتم فتح المياه عليها وغسلها جيدًا للتخلص من النشا.
- بعد ذلك يتم الحصول على التوابل ووضعها في البهارات ثم يتم وضعها في طبق صغير ويتم خلطهم سويًا مع الدقيق الأبيض بعد نخل الدقيق.
- القيام بالحصول على إناء كبير ثم يتم وضع فيه كمية من الكاريدي والفلفل الأسود والكركم ثم يتم توزيع تلك المكونات على المكرونة ثم يتم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.
- يتم تقليب المقادير مع بعضها البعض ثم يتم وضعها في مقلاة ممتلئة بالزيت ثم يتم إشعال النار ثم يتم قلي المكرونة في الزيت.
- بعد ذلك يتم تجهيز إناء كبير ويتم وضع فيه أوراق مناديل المطبخ ثم يتم وضع المكرونة به.
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