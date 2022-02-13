موعد أهلية الضمان المطور hrsd.gov.sa والتي تقوم خدمة الرسائل النصية الخاصة بمنصة الدعم والحماية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإرسالها إلى المسجلين، والتي تعلن لهم قبول الأهلية أو أسباب الرفض، كما نعرض مواعيد نزول رواتب الضمان للمقبولين من قبل والمقبولين الجدد في تسجيلات الضمان المطور 1443، حيث يتابع مستحقي الزكاة من مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأخبار الجديدة والتوقيت الزمني لإيداع الراتب.

موعد أهلية الضمان المطور hrsd.gov.sa (منصة الدعم والحماية – المنصة الوطنية الموحدة ) بالهوية

هو السؤال المتداول في موقع تويتر الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويقوم مسجلي الوزارة منذ نوفمبر الماضي عبر منصة الدعم والحماية للضمان المطور بالبحث اليومي عن أخبار التسجيل والنتائج ونزول الراتب بالمصرف الخاص بهم، وخاصة مصرف الراجحي، كما يتابع غير المؤهلين وغير المقبولين في رسالة الأهلية بالتسجيل من جديد وضبط عملية التسجيل لضمان القبول بالمرة الجديدة لهم، ويقوم موقع ثقفني بمتابعة آخر الأخبار والمستجدات الخاصة بمعاشات المواطنين من الوزارة.

أسباب رفض الطلب للمرة الثانية في الضمان المطور

جدير بالذكر أن منظومة الضمان الاجتماعي قد تم وضع شروط جديدة لها بالإضافة للشروط القديمة، تتعلق تلك الشروط بالدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الاسرة و550 للفرد، وكذلك الاستقلالية في المنزل للمطلقات والأرامل والمهجورات، وبيان الدخل للموظف أو من لديه زوجة عاملة، ويكون الإخلال بتلك الشروط أو عدم تسجيل البيانات بشكل جيد سبب في رفض الطلب.

التسجيل والاستعلام عن طلب تسجيل