جاهز طلب مساعدة سريعة من الأمير عبد العزيز بن فهد وذلك من خلال إرسال التواصل عبر البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف المتاحة أو الواتساب، كما يستقبل الأمير عبر مؤسسته الإنسانية خطابات ووثائق ثبوت طلبات المسعدات العاجلة والتي تتمثل في طلبات دعم مالي عادل أو سداد ديون أو طلب منزل خاص مجاني أو سيارة للتنقلات، وقد اشتهر الأمير بالأيدي البيضاء بالعديد من المجالات عبر تخصيص مبالغ مالية كبيرة يتم تقديمها للخير لأبناء المملكة، كما يسعى ابناء المملكة للتعرف على العديد من المؤسسات الخيرية الأخرى لطلب الدعم والعون.

جاهز طلب مساعدة سريعة من الأمير عبد العزيز بن فهد وجميع المؤسسات الخيرية بالمملكة

مع اقتراب الشهر الكريم يسعى العديد من رجال الأعمال وأهل الخير للبحث عن الوسائل التي يتم توزيع أموال الزكاة فيها، ويكون ابناء المملكة من الفقراء والمحتاجين من أولى أولويات الإنفاق من أموال الزكاة والصدقات، ويتنوع الإنفاق بين إنفاق سنوي أو شهري حسب كل مؤسسة كما أن هنالك مؤسسات خيرية حكومية تقوم باستقبال تسجيلات المواطنين على أن يتم إعادة توزيع المساعدة عليهم حسب الحاجة من المؤسسات الحكومية مثل منصة إحسان والضمان الاجتماعي وما إلى ذلك.

مؤسسات خيرية في المملكة لمساعدة المحتاجين