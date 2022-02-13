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جاهز طلب مساعدة سريعة من الأمير عبد العزيز بن فهد وذلك من خلال إرسال التواصل عبر البريد الإلكتروني أو أرقام الهواتف المتاحة أو الواتساب، كما يستقبل الأمير عبر مؤسسته الإنسانية خطابات ووثائق ثبوت طلبات المسعدات العاجلة والتي تتمثل في طلبات دعم مالي عادل أو سداد ديون أو طلب منزل خاص مجاني أو سيارة للتنقلات، وقد اشتهر الأمير بالأيدي البيضاء بالعديد من المجالات عبر تخصيص مبالغ مالية كبيرة يتم تقديمها للخير لأبناء المملكة، كما يسعى ابناء المملكة للتعرف على العديد من المؤسسات الخيرية الأخرى لطلب الدعم والعون.
جاهز طلب مساعدة سريعة من الأمير عبد العزيز بن فهد وجميع المؤسسات الخيرية بالمملكة
مع اقتراب الشهر الكريم يسعى العديد من رجال الأعمال وأهل الخير للبحث عن الوسائل التي يتم توزيع أموال الزكاة فيها، ويكون ابناء المملكة من الفقراء والمحتاجين من أولى أولويات الإنفاق من أموال الزكاة والصدقات، ويتنوع الإنفاق بين إنفاق سنوي أو شهري حسب كل مؤسسة كما أن هنالك مؤسسات خيرية حكومية تقوم باستقبال تسجيلات المواطنين على أن يتم إعادة توزيع المساعدة عليهم حسب الحاجة من المؤسسات الحكومية مثل منصة إحسان والضمان الاجتماعي وما إلى ذلك.
مؤسسات خيرية في المملكة لمساعدة المحتاجين
شكل طلب مساعدة للأمير (بريد إلكتروني – مرسل بالبريد السعودي)
- يبدا الطلب بإلقاء التحية على الأمير والشكر والجزيل على تقديمه للمساعدة لفقراء الوطن.
- يقوم صاحب الطلب بعرض حاجته وطلب نوع المساعدة المطلوبة.
- يتم تقديم ما يثبت الاحتياج أو فواتير الكهرباء أو ما إلى ذلك.
- يختتم المقدم بالدعاء للأمير والثناء عليه.
- يكون من الهام إرسال بيانات صاحب الطلب وكيفية التواصل معه، رقم الهاتف.
كيفية تقديم الطلب بالبريد الإلكتروني أو الاتصال بالمؤسسة
- يتم التراسل عبر عنوان المؤسسة الخيرية للتراسل على البريد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.
- الأرقام التليفونية المتاحة داخل المملكة: 9665832648526600 – من خارج المملكة 920030003.
- واتساب المؤسسة من داخل المملكة: 8004000000
- متابعة المؤسسة على تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.
بيانات المؤسسة وكيفية التواصل من منطقة تبوك
- يتم الاتصال على الرقم الموحد من داخل المملكة: ٩٢٠٠١٥١٥٢
- من خارج محافظة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨
- أو يتم الإرسال على صندوق بريد تبوك ٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١
- رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١
- البريد الإلكتروني الخاص بمؤسسة منطقة تبوك: [email protected]
- أو على العنوان الرسمي الوحيد للمؤسسة بتبوك: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
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