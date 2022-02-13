طريقة التسجيل في نظام حافز للنساء 2022 وشروطه في المملكة أطلقت الحكومة السعودية نظام حافز والذي يعتبر الحل الأفضل لجميع العاطلين عن العمل أو من يجد صعوبة في إيجاد وظيفة مناسبة، ويساهم نظام حافز في تقديم مجموعة من المزايا التي تسمح للباحثين الحصول على وظيفة مناسبة تعينهم في حياتهم اليومية، كما أن يساهم نظام حافز في التقليل من معدل البطالة في المملكة العربية السعودية، وقد يهدف النظام إلي تأهيل الأيدي العاملة لسوق العمل وتنمية الموارد البشرية، ويدعم نظام حافز كلا الجنسين عن طريق مساندتهم في البحث عن وظيفة بشكل دائم لهم، ويقوم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بإدارة النظام بإشراف مباشر من وزارة العمل، كما يمكن التعرف علي طريقة التسجيل في نظام حافز للنساء 2021 وشروطه في المملكة.

طريقة التسجيل في نظام حافز للنساء2022

تتمثل الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل في نظام حافز للنساء فيما يلي:

أن يقوم الباحث بالدخول إلي الموقع الرسمي لنظام حافز. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. علي المستخدم النقر علي أيقونة باحث عن عمل ثم اضغط على كلمة مستخدم جديد. في الخانات المخصصة قم بإدخال رقم الهوية وأسمك الرباعي وكلمة المرور. ثم بعد قم بإدخال بريدك الإلكتروني و رقم الجوال. قم بالتأكيد علي أتمام عملية التسجيل. وأخيرا قم بالنقر علي رسالة التأكيد التي سوف تصل علي البريد الإلكتروني.

شروط التسجيل في نظام حافز للنساء 2022

يشترط أن يكون المتقدمة لتسجيل في نظام حافز سعودية الجنسية. يجب ألا يزيد سن المتقدمة عن خمسة وثلاثين عاماً وألا يقل عن عشرين عام بالنسبة لنظام حافز، ولا تزيد عن 60 عام بالنسبة لصعوبة الحصول على عمل. لابد أن تكون المتقدمة قادرة على العمل. لا يسمح أن تكون المتقدمة موظفة بالقطاع العام أو الخاص. يشترط أن تكون المتقدمة لتسجيل قد أنهت تعليمها تمامًا وألا تكون ما زالت طالبة في أي من مراحل التعليم. لا يجوز أن تكون صاحبة مؤسسة تجارية أو لديها أي نشاط تجاري. لا يسمح أن تكون المشتركة دخل دائم وثابت يساوي 2000 ريال سعودي خلال سنة قبل بداية الشهر الذي تقدمت فيه بطلب الإعانة. يجب ألا تكون المتقدمة متقاعدة ولها معاش. أن تكون المتقدمة للتسجيل مقيمة في المملكة منذ سنة على الأقل. ألا تكون المتقدمة مقيمة في إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

طريقة تحديث البيانات في حافز

لضمان الاستفادة من مساعدات برنامج حافز يجب على المستفيدين الشروع بعملية تحديث البيانات في حافز بشكل دوري، وقد حدد البرنامج الإجراءات اللازمة لإتمام عملية التحديث، والتي تتمثل بالتالي:

أولاً تسجيل الدخول في طاقات. ثم النقر على اسم المستخدم. تحديد خيار المعلومات الشخصية من القائمة. ثم القيام بالبحث عن المعلومات التي نرغب بتعديلها. النقر على خيار التعديل. البدء التعديل للبيانات وحفظها.

متى ينزل حافز بعد التقديم

وفقاً لما جاء من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي فإن تأهيل المسجلين في برنامج حافز يكون خلال تسعين يوماً من التقديم، ومن ثم يشرع بصرف الدعم المالي أثناء الشهر اللاحق لإعلان الأهلية بشكل رسمي، وقد عمل النظام سابقاً على إيداع المستحقات المالية في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي، ولذلك ينتظر بان يتم الصرف في الخامس من الشهر القادم لكافة المستحقين.