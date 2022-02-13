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عمر شويل - جدة شروط طلبات التملك من منصة إحكام الرقمية وكيفية التسجيل أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة منصة إحكام الرقمية، كما أن منصة إحكام إنشات بهدف استقبال طلبات تملك العقارات إلكترونياً وذلك وفق شروط وآليات وضعتها الهيئة العامة لعقارات الدولة، ويبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التسجيل في منصة إحكام، كما أن منصة إحكام تخدم الأفراد الذين يريدون الحصول علي حجج استحقاق للعقارات الخاصة بهم والتي لا يملكون إي أوراق حكومية مثبتة للملكية، ويمكن للملاك تقديم طلباتهم عن طريق الأنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مقر الهيئة للمراجعة، و أيضا تسعى الحكومة السعودية لتوفير الوقت والمجهود لرعاياها تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

شروط طلبات التملك من منصة إحكام الرقمية

هناك مجموعة من الشروط وضعت من قبل الهيئة العامة للعقارات يجب أن تتوفر في العقار المراد الحصول على صك ملكية له من قبل المتقدم السعودي:

أن ﻳﻜﻮن ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ في غصون ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ 1442\5\5ﻫـ لا بد أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ. أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻹﺣﻴـﺎء اﻟﺼـﺎدر. ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومن ضمن هذة الأراضي ما يلي:

حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، والأبنية الموجودة في تلك الأماكن.

المسطحات المائية الخاصة بالمملكة لا يمكن تمليكها.

لا يمكن تمليك المواطن في أعالي الجبال نظرا لخطورتها.

لا يمكن المواطنين الحصول على ملكية الأماكن الموجودة في المواقع الأثرية وذلك لأن تلك المواقع ملك للشعب السعودي كله.

منصة أحكام الإلكترونية

منصة إحكام الإلكترونية وهي الأمانة العامة الخاصة بلجان النظر في الطلبات المتقدم إليها من قبل المواطنين لتملك العقارات، والتي تقوم بمهمة الأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة من أجل دعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات في مهامها، والمساهمة في إثبات تملك العقار وخلق البيئة العقارية الموثوقة، وتعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والوثوقية، ودراسة الطلبات ويتم رفع توصياتها للمقام السامي في كل الطلبات الخاصة بالتملك، لهذا فإن إحكام لها العديد من الإختصصات الخاصة بتملك العقارات.

كيفية التسجيل في منصة إحكام الرقمية

يستطيع المواطن تسجيل الدخول في منصة إحكام لتملك العقارات من خلال مجموعة من الخطوات التالية:

تسجيل الدخول لمنصة إحكام الإلكترونية. علي المواطن اختيار زر إنشاء حساب ثم قم اكتب كافة البيانات المطلوبة بكل دقة ومن هذة البيانات الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهوية وعنوان الإقامة. أن يقوم المواطن بمليء نموذج التسجيل ثم أنقر للموافقة على الشروط والأحكام. ، أنقر على أيقونة التحقق من البيانات للتأكد من أنها صحيحة. سوف بصلك رسالة على الهاتف المحمول تؤكد التسجيل برقم تحقق . عليك كتابة البريد الإلكتروني والرقم السري لتسجيل الدخول في المنصة والبدء في تقديم طلب التملك. قم بالضغط على التقديم على طلب جديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة من صاحب التملك وممثل التملك واختيار نوع التملك أصالة عن نفسه أو وكيل أو ممثل أو ناظر أو وارث. عليك متابعة الخطوات المذكورة حسب حالة المستفيد وصاحب طلب التملك. وبعد مراجعة طلب التملك سيظهر إشعار مؤكدًا المرفقات والبيانات ثم أنقر على إرسال الطلب وسوف يكون هناك رقم خاص بالطلب.

الملفات المطلوبة لتملك العقار منصة إحكام

أعلنت الهيئة العامة للعقارات بالمملكة العربية السعودية عن كافة المستندات التي يتوجب على المواطنين إرفاقها من خلال المكاتب الهندسية والمساحية المعتمدة في منصة إحكام، ووفقًا لما ورد من قبل الهيئة فإن الملفات المطلوبة لتملك العقار هي كالتالي:

يجب تقديم ﻣﺴﺎﺣﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻌﺘﻤﺪ. ثم يجب أن يكون متضمن الاﺣﺪاﺛﻴﺎت . إرفاق ملف أوتوكاد “DWG ملف أوتوكاد للكروكي المرفوع 2013”. ثم إرفاق مخطط بصيغة SHAPEFILE به حدود الأرض ويجب أن يتضمن الحدود والمساحة والإحداثيات. إرفاق جدول بيانات الأرض، وهو ما يجب أن يتضمن بيانات المالك المدينة والمساحة وتاريخ الرقم، وكما ثم يجب أن تضاف لخانة POLYGON في نقطة 2. إرفاق التقرير المساحي بصيغة PDF ومختوم من المكتب الهندسي. تقديم كافة الوﺛﺎﺋﻖ الخاصة باﻟﺘﻤﻠﻚ أو اﻹﺣﻴﺎء.

رقم منصة إحكام الموحد 1443

رقم منصة إحكام المجاني الموحد 1443 تتيح منصة إحكام الإلكترونية للمواطنين الذين يريدون تسجيل أملاكهم وعقاراتهم المختلفة، ويمكن الاتصال بشكل مباشر على الرقم المجاني الموحد الخاص بها وهو 920035544، ويتاح من خلال الرقم تقديم الاستفسارات المختلفة التي تخص التسجيل بالنسبة للمواطنين، وكذلك تقديم الشكاوى والمقترحات المختلفة.