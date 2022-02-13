نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي حالات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل وما هي رسوم نقل الكفالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يواجه المقيمين في المملكة العربية السعودية مشكلة ليست بيسيرة وهي سوء معاملة الكفيل إلى المكفولين، ويعاني كثير من المقيمين في المملكة وخصوصا المقيمين الذين انتهت أقاماتهم ولم تتثني لهم الفرصة بنقل أقاماتهم من كفيل إلى اخر، وتقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمات كثيرة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وسعت الحكومة السعودية علي تقديم تغيرات جذرية في مجال نقل الكفالة، بحيث تصير ابسط واسرع من ذي قبل وذلك عن طريق بقديم الكثير من خدماتها الإلكترونية ومن أهمها خدمة الاستعلام عن طلب نقل الكفالة، وهدفت أيضا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى توفير الوقت والجهد علي المقيمين وتيسير الأمور عليهم دون الحاجة للذهاب لمقر العمل الرسمي.

حالات نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل

هناك عدد من الحالات التي يتم بها نقل الكفالة بدون موافقة صاحب العمل التي قامت بتحديدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ضمن هذه الحالات ما يلي:

إذا قدم صاحب العمل بلاغ كيدي في العامل مع توافر إثبات كيد البلاغ . في حالة مرور اكثر من 90 يوم بدون الحصول علي المستحقات والرواتب. إذا تجاوز العامل مدة اكثر من شهر علي انتهاء الإقامة الخاصة به ولم يتم تجديدها. ثم إذا قام الكفيل بمعاملة سيئة تجاه العامل. إذا كان العامل جديد ولم يتم إصدار عمل له. في حالة تقديم العامل ما يفيد أن العمل الموجهة له يعرض سلامته للخطر. إذا اثبت العامل عدم السماح له بلم شمل الأسرة. إذا قدم صاحب العمل بلاغ تغيب وتم الإثبات انه بلاغ غير صحيح.

رسوم نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل في السعودية

تختلف رسوم الكفالة من أول مرة إلي ثاني مرة أو ثالث مرة فتقدر الرسوم، هناك بعض الرسوم التي يجب تسديدها لتتم عملية نقل الكفالة من كفيل إلي أخر، وتكون الرسوم كالاتي:

في حال أراد العامل نقل الكفالة في المرة الأولي فيجب أن يقوم بتسديد مبلغ بقيمة 100 ريال سعودي. تقدر رسوم نقل الكفالة ثاني مرة للعامل في المملكة السعودية بـ 4000 ريال سعودي. في حال أراد العامل نقل الكفالة في المرة الأولي فيجب أن يقوم بتسديد مبلغ بقيمة 600 ريال سعودي.

شروط الخروج النهائي من السعودية

يوجد عدد من الشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية من أجل إجراءات الخروج قانونيًا من المملكة، وجاءت الشروط كالتالي:

سريان إقامة الوافد. ثم يجب خلو سجل المخالفات المرورية من الغرامات وسداد كافة المستحقات عليه. يجب أن يكون الكفيل أو النائب عنه متواجدًا مع العامل للحصول على تأشيرة الخروج النهائي. ثم يجب أن يكون جواز السفر ساريًا. لم يتم تسجيل العامل كمتغيب عن العمل. ثم تجديد الإقامة إن كانت منتهية. تسجيل البيانات الخاصة بطلب التأشيرة بصورة سليمة والتأكد من صحتها. وثيقة مخالصة لكافة سداد المستحقات للمقيمين في السعودية والتابعين للخدمات المنزلية.

نظام الكفيل في السعودية الجديد

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية عن نظلم الكفيل الجديد، وقد تم الإقرار بمجموعة قرارات جديدة تكفل حقوق كافة الأطراف في هذه الاتفاق، حيث أصبح يحق للعامل الأجنبي الدخول إلى السعودية والخروج منها بشرط موافقة الكفيل، وكما يمكن أيضاً للكفيل شراء سيارة أو الحصول على قرض وغيرها، وذلك إلى أن المدة المسموح بها وفق نظام الكفيل التنقل العامل خارج المملكة من شهرين إلى عام، مع العلم بأنه تختلف تكلفة الحصول على التصريح لها حسب المدة المطلوبة من مكتب العمل السعودي

والجدير بالذكر أنه يمكن التعرف علي طريقة وشروط نقل الكفالة إلكترونيا في المملكة بما يوفر علي الكفيل الجهد والوقت، ويوضح مساعي الحكومة السعودية في تحسين العلاقة بين الكفيل والعامل.