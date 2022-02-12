نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق أول إذاعة إخبارية في المملكة السعودية غداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق أول إذاعة إخبارية في المملكة العربية السعودية غداً، حيث أنه وبالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الموافق يوم 13 فبراير غداً الأحد تدشن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية أول إذاعة إخبارية غداً الأحد، وتعد الإخبارية هي الأولى من نوعها في السعودية، وستمثل الفرع الإذاعي لقناة الإخبارية الوطنية السعودية، في خطوة هامة من قبل الهيئة لاستهداف واستكمال المسيرة في التركيز على المحتوى المحلي الإعلامي والإخباري المتميز انطلاقاً من مبدأ التخصص. وتنويع المادة المطروحة على الشعب السعودي.

إطلاق أول إذاعة إخبارية لتغطية كافة القضايا

وأعلنت قناة الإخبارية السعودية أن إذاعة الإخبارية سوف تقوم بتقديم كافة القضايا التي تهم وتشغل بال المجتمع السعودي. بالإضافة إلى كافة الأحداث والأخبار العاجلة، والخاصة بالمجتمع العالمي والدولي.

وأضافت القناة الإخبارية أن التناول سيكون في قوالب عديدة. وذلك في فترات إخبارية متفاوتة، ومتنوعة تشمل مواجيز إخبارية محدثة أولاً بأول، وقصصاً إخبارية.

التحول نحو الإعلام المتخصص

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للانطلاق نحو الإعلام المتخصص. وتوزيع الخطاب الإعلامي من خلال جميع المنصات، وذلك لتلبية جميع شرائح وطبقات المجتمع بكل درجاته وأطيافه.

وبين معاليه أن الاهتمام بانطلاق الإذاعة يأتي في إطار مواكبة الأحداث والتطورات الراهنة. والمتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية على جميع المستويات. وهذا ما يجعل هناك ضرورة ملحة وحالة طارئة لإشباع حاجة الباحثين ونهمهم عن الجديد في كافة المجالات بأنواعها السياسية والرياضية والاقتصادية.

البث في ثلاثة مناطق

وأعلنت قناة الإخبارية بأن البث المبدئي للإذاعة التي تعتبر بمثابة فرع مسموع لها سيكون عبر ثلاثة مناطق من خلال موجة ال FM. وهذه المناطق هي العاصمة السعودية الرياض عبر التردد 93.00، وجدة من خلال التردد 107.7. ومنطقة الدمام من خلال التردد 99.00.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”. سوف تنطلق الإذاعة غداً كأول إذاعة إخبارية في المملكة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة غداً يوم الثالث عشر من فبراير. وينتظر غداً الملايين من الشعب السعودي انطلاق الإذاعة، كنوع من أنواع التغيير في وسائل تلقي المعلومات.