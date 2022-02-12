نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الجواز القديم بعد إصدار الجواز الإلكتروني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات السعودية، فبعد قيام الجوازات السعودية باعتماد جواز السفر الإلكتروني الجديد، يتساءل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الموقف الحالي لجواز السفر القديم، فهناك مواطنين لديهم جوازات سفر سارية لفترات زمنية قادمة، وقد وضحت الجوازات بأن جواز السفر الإلكتروني هو أحد أهم التحديثات الجديدة التي تقوم بها من خلال التعاون مع وزارة المالية وكذلك مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، والذي يشمل الكثير من المميزات التي توفرها الجوازات لصاحب الجواز، ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم آلية العمل بجواز السفر القديم والمميزات التي يتمتع بها الجواز الجديد لمواطني المملكة من خلال الجوازات السعودية.

مصير جواز السفر القديم

بعض المواطنين يريدون أن يعرفوا مصير جواز السفر القديم، الذي لم تنته المدة الخاصة بصلاحيته، بعد أن تم اعتماد الجواز الإلكتروني الجديد بعدد من مناطق المملكة، وقد تم التوضيح بأن جواز السفر القديم حتي الآن ما زال سارياً ومعمولاً به رسمياً داخل المملكة العربية السعودية بجميع مقرات الجوازات، وخلال ذلك الوقت يستطيع أي مواطن أن يقوم باستخدام الجواز القديم، ويستطيع أن يقوم باستخدامه في كافة المنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، أو أن يقوم باستبداله بالجواز الإلكتروني الحديث إذا رغب في ذلك، بعد أن يقوم بمراجعة الجوازات التي تخص كل منطقة يتبع لها كل مواطن، بعد أن يقوم بسداد قيمة الرسوم المحددة من جانب الجوازات.

ما هي مميزات الجواز الإلكتروني؟

يتم إصدار الجواز الجديد من خلال إدارات الجوازات بجميع مناطق المملكة، من خلال الحصول علي موعد عبر خدمات منصة أبشر الإلكترونية، حتي يتم تسليمه الي كل مستفيد من خلال البريد السعودي سبل خلال فترة زمنية ثلاثة أيام عمل لا غير.

وقد وضحت الجوازات مضمون الجواز الإلكتروني بأنه مصمم من خلال مواصفات عالمية تواكب جوازات السفر بأهم دول العالم، ويحتوي الجواز على شريحة إلكترونية من خلالها يتم العمل علي تحسين مستوى الحماية الأمنية لجميع بيانات أو صور المواطن الشخصية، علاوة علي ذلك توافر ميزة التحقق الآلي من خلال البوابات الذكية المتوفرة عبر المنافذ الدولية.