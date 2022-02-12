شروط القبول في الطبابة العسكرية السعودية وكيفية التقديم

شروط القبول في الطبابة العسكرية هي الحد المدارس العسكرية في المملكة العربية السعودية والتي يتوجه إليها الكثير من الشباب في المملكة، حيث تقوم هذه المدرسة في تأهيل العسكريين الذين يعملون في المهن الطبية في القطاعات التابعة لوزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية طبيًا وصحيًا في جميع أنحاء المملكة، حيث يتم تأهيل مقدمي الرعاية الصحية والطبية للعسكريين سواء في عملهم أو في ميادين الحياة العسكرية، هذا فضلا عن أن المدرسة تقدم للطلبه برامج الابتعاث للجهات التعليمية الداخلية والخارجية وهذا احد خطط الدعم المباشر للطلبه لثقل خبرتهم قبل التخرج واحتكاكهم بالحياة العملية، وفي السطور التالية سوف نقوم بتوضيح شروط القبول في المدرسة وأيضا كيفية التقديم.

شروط القبول في مدرسة الطبابة العسكرية

لا بد من امتلاك المتقدم الجنسية السعودية، كما يجب أن يكون سعودي المنشأ، عدا من نشأ خارج المملكة مع والده لخدمة الدولة.

لا بد من إقامة المتقدم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل سِن المتقدم عن 23 عامًا.

لا بد من حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

عدم فصل المتقدم سابقًا من أي كلية أو معهد عسكري.

يجب تمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك.

لا بد أن يكون المتقدم لائقًا من الناحية الطبية.

يجب حصول المتقدم على المؤهل العلمي الذي يتناسب مع الوظيفة المتقدم عليها.

في حال زواج المتقدم فيجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية وليست أجنبية.

عدم التحاق المتقدم بالعمل في القطاع العام في المملكة.

يجب اجتياز المتقدم لاختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

كيفية التقديم الطبابة العسكرية الحرس الوطني