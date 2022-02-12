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تعرف على اسعار عمرة رمضان 2022 وأهم الشروط التي حددتها السعودية للمعتمرين، حيث ينتظر الكثير من المسلمين في جميع بقاع الأرض وحول العالم الذهاب إلى الأراضي المقدسة من أجل أداء عمرة رمضان خاصة بعد أن كان هناك توقف تام لرحلات العمرية منذ عامين بسبب انتشار الأمراض.
لذلك تم تحديد عدد من الشروط والضوابط التي أقرتها حكومة المملكة العربية السعودية من أجل قيام المعتمرين بأداء العمرة داخل الأراضي المقدسة وإذا لم تتوافر هذه الشروط في كل شخص يدخل إلى السعودية لن يستطيع أن يقوم بتأدية عمرة رمضان 2022 .
اسعار العمرة 2022 رمضان
- قام عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية السابق بالتوضيح على أن شركات الحج والعمرة قامت بتحديد بعض البرامج التابعة للعمرة.
- تلك البرامج التي قامت شركات السياحة بتحديدها بدايتها سوف يكون في شهر رجب.
- حيث أنه سوف يسافر إلى الحج أول فوج في نهاية شهر فبراير الحالي.
- كما أكدت شركات السياحة أن أسعار العمرة لهذا العام 2022 تبدأ من 30 ألف جنيه.
- حيث أن الحج الاقتصادي سعره يبدأ من 30.000 جنيه مصري.
- كما أن السعر الخاص بالحج والعمرة 4 نجوم يصل سعره إلى 45 ألف جنيه.
سعر العمرة 2022 السياحي
- قد أوضحت شركات الجمعية العمومية للسياحة أنه سوف يتم الإعلان عن اسعار العمرة 2022 بشكل رسمي في نصف شهر فبراير الحالي.
- وأكدت على أن اسعار عمرة رمضان 2022 في فندق ثلاث نجوم تبدأ من 35 ألف جنيه مصري حتى 40 ألف جنيه مصري على حسب البرنامج.
- كما أن أسعار العمرة لهذا العام والتي تشمل فنادق 5 نجوم سوف يبدأ سعرها من 45 ألف جنيه مصري حتى 60 ألف جنيه مصري للفرد.
شروط العمرة 2022 الجديدة
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المعتمرين من أجل السماح لهم بأداء مناسك العمرة وتلك الشروط تم تحديدها من قبل وزارة السياحة وهي كالآتي:
- يجب على كل مسافر إلى المملكة أن يكون قد حصل على جرعات لقاح كورونا.
- كما يجب أن تكون تلك الجرعات معتمدة وتشمل الجرعات الجرعة الثالثة.
- وجود شهادة معتمدة ومثبتة من وزارة الصحة تؤكد حصول الشخص على كافة الجرعات المعتمدة.
- كما يجب أن يكون هناك شهادة أخرى مثبتة من ومعتمدة من وزارة الصحة تؤكد على أن الشخص ليس لديه أي مرض مزمن.
- عمل مسحة Rcr من خلال المراكز المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة بمصر.
- كما يجب أن يكون الشخص قد أطلع جيدًا ووافق على كافة الشروط والتوقيع على خطاب يؤكد موافقته.
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