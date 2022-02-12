شروط تصاريح العمرة 1443 والصلاة والزيارة من داخل المملكة وفق وزارة الحج والعمرة

شروط تصاريح العمرة 1443 من داخل المملكة العربية السعودية وكذلك شرط إصدار تصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة تم الإعلان عنها من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية ومن أبرزها اثبات التحصين عبر تطبيق توكلنا وكذلك تطبيق اعتمرنا، والجدير بالعلم أنه منذ أيام مضت قامت بوضع ضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة أو الزيارة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والقائمين على أراضي المملكة وكذلك ضيوف الرحمن من المعتمرين من مخاطر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومتحوراته نذكرها في الفقرات التالية.

شروط تصاريح العمرة 1443

وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط إصدار تصاريح العمرة وتصاريح الصلاة وتصاريح الزيارة نذكرها باترتيب التالي:

أولًا القيام باستخراج اتصريح من خلال تطبيق توكلنا أو اعتمرنا.

كذلك شرط أن تكون بيانات امستفيد راغب إصدار التصاريح تم تحديثها عبر منصة أبشر.

في النهاية شرط ظهور حالة محصن عبر تطبيق توكلنا.

ضوابط القادمين إلى المملكة للعمرة 2022

كما أوضحت وزارة الحج والعمرة أن كافة القادمين إلى المملكة لأداء فريضة العمرة أو للزيارة أو حتى مواطنيها بصرف النظر عن حالتهم كمحصنين، لابد من توافر شروط السفر للمملكة التالية:

أولًا حمل شهادة فحص PCR المعتمدة ضد مستجدات فيروس كورونا من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة.

المعتمدة ضد مستجدات من عينة تم مرور 48 ساعة عليها قبل موعد عودتهم للمملكة. يستثنى من الشرط السابق الأطفال تحت سن 8 أعوام مع الوضع في الاعتبار إجراء فحص الإصابة بفيروس الأطفال.

في النهاية يسمح بالمصاب بفيروس كورونا دخول المملكة بعد مضي المدة التالية دون الحاجة لإعادة الفحص.

أولًا مدة 7 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن اكتمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية. أيضًا مدة 10 أيام من موعد أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل عدد جرعاته المعتمدة من السعودية.

للسعوديين منتج تأمين سفر المواطنين 2022 خارج المملكة

في الختام وجب التنويه أنه منذ عام 2021 تم اعتماد منتج تأمين السفر من قبل ساما البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ويشمل منتج تأمين السفر كافة المشتملات والمنافع التي تقوم بتغطية خطر الإصابة بفيروس كورونا مع العلم بأن للمنتج عدة مميزات نذكرها بالترتيب التالي: