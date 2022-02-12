نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443 في المملكة العربية السعودية برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة الضمان الاجتماعي المطورة، يشعر العديد من محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية بالقلق الزائد عن الموعد النهائي لتلقي مزايا الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والأهم من ذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة في العالم خاصة بعد الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد، فرضت الحكومة حظرا شاملا على المواطنين لفترة طويلة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الدخل والمال والركود الاقتصادي ونقص المعلومات

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية تواصل للمستفيد الفرد بناءً على المعلومات التي يقدمها الطالب عبر موقع أبشر الإلكتروني ورابط الضمان الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات أدناه يمكنك الوصول إلى نظام الدعم الاجتماعي والحماية والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المتاحة.

أولا وقبل كل شيء تم إطلاق الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خدمة معلومات الضمان الاجتماعي مع عدد الطلبات.

يُكمل مقدم الطلب حقول البيانات الشخصية المطلوبة.

تحقق من صحة المعلومات.

حدد “التسجيل للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي” من القائمة المنسدلة.

سيتم تسجيلك في إدارة الضمان الاجتماعي.

أهداف التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يهدف نظام الضمان الاجتماعي المتطور هذا إلى جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية والعيش حياة عادلة وكذلك لمساعدتهم في العيش وإعالة أنفسهم ماديًا مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الإشراف والمراقبة المستمرة لتحقيق أهدافهم. فيما يلي أهداف النظام الجديد لمزايا الضمان الاجتماعي:

السماح للمستفيدين بتحقيق الاستقلال المالي أو المالي من خلال تقديم المساعدة المالية التي يتم تحويلها مباشرة إلى حساباتهم المصرفية. لتوفير ما هو ضروري لتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرة وفرد مستقل من أجل الحفاظ على حياة مستقرة في جميع الأوقات وخاصة في أوقات الأزمات والكوارث. تقديم المساعدة المادية والحماية الاجتماعية للمستفيدين الذين يستوفون معايير الأهلية والأهلية الجديدة. وضع آليات لضمان وصول المساعدة إلى المستفيدين المستهدفين ولإيجاد الموارد اللازمة لدعم الفئات الأكثر ضعفاً. تفعيل وإطلاق نظام الضمان الاجتماعي.

تم الإعلان عن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور من قبل مكتب الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة والذي سيتولى إدارة نظام الضمان الاجتماعي الجديد بالإضافة إلى تلقي الطلبات عبر المنصة 1443