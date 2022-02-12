شروط استقدام الزوجة إلى السعودية والرسوم المطلوبة للاستقدام والحالات الممنوعة. حيث تتميز المملكة العربية السعودية بكونها من أكبر دول الوطن العربي وأكثرها في عدد الوافدين الأجانب. فهناك العديد من الأجانب الذين يذهبون إلى المملكة بشكل مستمر وذلك للعديد من الأغراض. فهناك من يذهب إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب أيضاً للحصول على عمل. ولذلك نجد أن الحكومة السعودية تعمل على وضع قانون للأجانب لكي يتمكنوا من الرجوع عليه عند الحاجة. ويعتبر أكثر ما يتم التساؤل عن من قبل الوافدين المقيمين هو أمر استقدام الزوجة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة للاستقدام وكذلك الرسوم المطلوبة وأيضاً حالات عدم الاستقدام. كما يمكنك التعرف أيضاً على تمديد جواز السفر المقيمين في المملكة والمستندات المطلوبة وطريقة تمديد الصلاحية.

شروط استقدام الزوجة إلى السعودية

تضم المملكة العربية السعودية عدد كبير من الوافدين الأجانب المقيمين على أراضيها للعديد من الأسباب. ولذلك كان على الحكومة السعودية وضع تحديد مختلف القواعد التي يجب على المقيم السير عليها. فتقدم الحكومة السعودية الكثير من القوانين التي تضبط عيش المقيم على الأراضي السعودية بدون مشاكل. ويعتبر أكثر ما يبحث عنه المقيم السعودي هو ما يهم قواعد وأحكام استقدام زوجته معه للملكة. ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من الشروط من خلال منصة أبشر. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

أولاً يجب على الزوجة إستخراج جواز سفر لها من البلد التي تقيم بها.

كما يعتبر شرط أساسي أن يكون الزوج من ضمن الفئة المسموح لها بطلب الاستقدام.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة

كما يجب سداد جميع الرسوم المطلوبة.

الرسوم المطلوبة للاستقدام

ولكي يتمكن المقيم من تكملة طلب الاستقدام عليه سداد مختلف الرسوم المطلوبة منه. ويمكننا عرض هذه الرسوم كما يلي:

400 ريال سعودي رسوم تكملة الطلب

4000 ريال سعودي رسوم الاستقدام إلى السعودية

كما تبلغ رسوم تقديم الطلب 35 ريال سعودي

والتقرير الطبي 10 ريال سعودي.

كما أن رسوم إقامة الزوجة لستة أشهر 3000 ريال سعودي.

حالات منع استقدام الزوجة إلى السعودية

كما هناك بعض المهن والحالات التي يتم فيها عدم استقدام الزوجة إلى المملكة العربية السعودية. ويمكننا عرض هذه الحالات كما يلي: