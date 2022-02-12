رابط استعلام المساعدة المقطوعة إلكترونيًا برقم الهوية الوطنية

يبحث المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن موعد صرف المساعدة المقطوعة إلكترونيًا عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خاصة بعد صدور أول معاش ضماني من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ويأمل المواطنين أن تقوم الوزارة بإصدار دفعة جديدة من المساعدات المقطوعة بعد عمل التعديلات في نظام الضمان الاجتماعي، وكانت الوزارة قد توقفت منذ فترة ليست بالقليلة عن صرف الإعانات المقطوعة التي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على تلبية احتياجاتهم الضرورية، وفي النظام الجديد سوف تكون الألوية في الصرف للأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من المعاش الضماني، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة إلكترونيًا

سوف نقدم لكم طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي وهى كما يأتي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم الدخول على رابط المساعدة المقطوعة .

. الدخول من خلال تسجيل رقم السجل المدني.

إدخال رمز التحقق البشري.

الضغط على أيقونة عرض وسوف تظهر جميع بيانات الشخص المستفيد.

المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي

تم تحديد بعض المواطنين اللذين يستحقون الحصول على المساعدة المقطوعة إلكترونيًا وهم كما يلي:-

المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي. محدودي الدخل الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الضرورية. الأرامل وهن من توفى أزواجهن وغير قادرات على توفير الالتزامات الضرورية لأفراد الأسرة. المطلقات وليس لهن دخل ثابت يوفر لهم حياة كريمة. المهجورات وهن الزوجات اللاتي هجرهن الأزواج، كما لا يوجد لديهن دخل يعينهم على ظروف الحياة الصعبة. كبار السن اللذين أصبحوا غير قادرين على ممارسة أي وظيفة تدر عليهم دخل ثابت.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين اللذين يريدون الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-