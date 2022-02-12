نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد جواز سفر المقيمين في المملكة والمستندات المطلوبة وطريقة تمديد الصلاحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد جواز السفر للمقيمين في المملكة والمستندات المطلوبة وطريقة تمديد الصلاحية. حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول الجاذبة للوافدين، كما إنها تضم للعدد كبير من المقيمين بداخلها. ويرجع عذا لأسباب عديدة وأهمها السفر للملكة لقضاء مناسك الحج والعمرة. وكذلك تقدم المملكة العربية السعودية فرص عديدة لمختلف الأفراد باختلاف جنسياتها للعمل بها. ولهذا فإن خدمة التجديد لجواز السفر بالنسبة للمقيمين تعتبر أمر هام وضروري. وحرصا من الحكومة السعودين على توفير الوقت والجهد على المقيمين بداخلها قامت المديرية العامة للجوازات بتوفير إمكانية التجديد عبر الإنترنت. وهو ما سوف نقوم اليوم بالتحدث عنه بالتفاصيل داخل هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضاً على أسباب رفض التأشيرة في السفارة السعودية وأهم الأوراق المطلوبة

تجديد جواز السفر للمقيمين في المملكة

تعمل الحكومة داخل المملكة العربية السعودية دائما على توفير كل سبل الراحة للأفراد المقيمين بها وكذلك لتوفير الوقت. ومن بين هذا فقد قدمت المديرية العامة للجوازات فرصة تجديد المقيمين للجواز الخاص بهم عن طريق الإنترنت. أي لا يحتاج الفرد على الذهاب إلي المؤسسة الحكومية للقيام بهذا ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الخطوات ويمكننا عرضها كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص أبشر

ثم بعد ذلك يجب القيام بتسجيل الدخول عن طريق تسجيل كلمة المرور ورقم الهوية

وبعد ذلك يجب الضغط على خيار خدمات المقيمين ومنها النقر على خيار قطاع الجوازات

وكذلك القيام باختيار طلب تحديد جواز للمقيمين من بين مجموعة الاختيارات المتاحة.

والقيام بتحديد حالتك سواء كنت مكفولا أو تابعا

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك والتأكد من كونها صحيحة

وأيضاً القيام بكتابة رقم التحقق الموجود بالصورة

وأخيراً القيام بالضغط على خيار تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للقيام بالتجديد

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها عند الرغبة في تجديد الجواز، ويمكننا ذكر هذه المستندات كما يلي:

كيفية تمديد صلاحية جواز السفر

جواز السفر يعتبر من أهم المستندات التي يجب أن توجد مع المقيم داخل المملكة. كما إنه عند انتهاء الصلاحية الخاصة به ولم يتم تقديم طلب للتمديد يعرض المقيم لمشاكل كبيرة وأزمة قانونية. ولهذا يجب على المقيم معرفة كيفية تمديد صلاحية جواز السفر والتي يمكننا عرضها كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على موقع أبشر الإلكتروني

ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية

ومن بين القائمة المعروضة عليك قم باختيار قطاع الجوازات

وبعد ذلك الدخول على جواز السفر للمقيمين وكذلك تسجيل اسمك في اسم المقيم

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك والتأكد من كونها صحيحة.

وأخيراً الضغط على كلمة تأكيد.

تجديد جواز السفر وطريقة نقل بيانات الجواز عن طريق أبشر

كما قمنا بعرض طريقة تجديد جواز السفر للمقيمين وكذلك طريقة تمديد صلاحية الجواز يمكننا أيضاً عرض طريقة نقل بيانات جواز السفر. ويمكننا عرض الخطوات اللازمة لنقل البيانات كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على منصة أبشر

ثم الدخول على قسم الجوازات ومنها الضغط تجديد الجواز

ثم الدخول على حالة مقدم الطلب

وبعدها الضغط على الشخص الذي سيتم نقل بياناته

وأخيراً الضغط على موافق.

الرسوم المطلوبة لإصدار جواز السفر السعودي

لقد قامت الحكومة السعودية بوضع وتحديد المبلغ المطلوبة لكي يتم إصدار جواز السفر السعودي. ويمكننا عرض الرسوم المطلوبة كما يلي: