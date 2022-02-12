رابط التسجيل في حافز 1443 بعد التحديث 2022

ننشر رابط التسجيل في حافز وبرنامج حافز عبارة عن دعم توفره الحكومة السعودية للشباب الباحثين عن عمل، ويتم منحهم مبلغ من الدعم الشهري لمدة عام كامل، ولكن هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها لاستحقاق هذا الدعم، ومنها استمرار البحث بجدية عن العمل، وحضور المقابلات الشخصية للعمل، حيث يهدف الدعم إلى المساعدة للحصول على فرصة حقيقية للعمل، وليس الاعتماد على الدعم وإنفاقه فقط.

رابط التسجيل في حافز

تتبع مبادرة حافز برنامج طاقات الخاص بتوفير فرص العمل، وهو تابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، ويمكن الدخول إلى برنامج حافز والاستفادة من خدماته، ولقد استطاع هذا البرنامج أن يقوم بتوفير الكثير من الفرص الوظيفية إلى عدد كبير من الشباب، كما تم من خلاله توفير دورات تدريبية وتأهيلية لهم.

طريقة التسجيل في حافز الجديد

يتم الدخول إلى الرابط الخاص بموقع طاقات.

الضغط على كل البرامج.

ثم يتم الضغط على إعانة البحث عن عمل.

الضغط على جملة التقديم هنا.

كتابة كل البيانات المطلوبة وهي: المؤهل، رقم الآيبان، الحالة الاجتماعية.

اكتب رقم الجوال الخاص بك.

سوف تصل إليك رسالة بها رمز تأكيد.

اكتب رمز التأكيد، ثم ارسل الطلب.

شروط التسجيل في حافز

للتسجيل في برنامج حافز لابد من توفر الشروط التالية: