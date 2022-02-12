نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في حافز 1443 بعد التحديث 2022 في المقال التالي
ننشر رابط التسجيل في حافز وبرنامج حافز عبارة عن دعم توفره الحكومة السعودية للشباب الباحثين عن عمل، ويتم منحهم مبلغ من الدعم الشهري لمدة عام كامل، ولكن هناك عدد من الشروط التي لابد من توافرها لاستحقاق هذا الدعم، ومنها استمرار البحث بجدية عن العمل، وحضور المقابلات الشخصية للعمل، حيث يهدف الدعم إلى المساعدة للحصول على فرصة حقيقية للعمل، وليس الاعتماد على الدعم وإنفاقه فقط.
رابط التسجيل في حافز
تتبع مبادرة حافز برنامج طاقات الخاص بتوفير فرص العمل، وهو تابع لصندوق تنمية الموارد البشرية، ويمكن الدخول إلى برنامج حافز والاستفادة من خدماته، ولقد استطاع هذا البرنامج أن يقوم بتوفير الكثير من الفرص الوظيفية إلى عدد كبير من الشباب، كما تم من خلاله توفير دورات تدريبية وتأهيلية لهم.
طريقة التسجيل في حافز الجديد
- يتم الدخول إلى الرابط الخاص بموقع طاقات.
- الضغط على كل البرامج.
- ثم يتم الضغط على إعانة البحث عن عمل.
- الضغط على جملة التقديم هنا.
- كتابة كل البيانات المطلوبة وهي: المؤهل، رقم الآيبان، الحالة الاجتماعية.
- اكتب رقم الجوال الخاص بك.
- سوف تصل إليك رسالة بها رمز تأكيد.
- اكتب رمز التأكيد، ثم ارسل الطلب.
شروط التسجيل في حافز
للتسجيل في برنامج حافز لابد من توفر الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لابد أن يتراوح عمره من 20 إلى 40 عام.
- تقديم ما يثبت قدرته على العمل عن الحصول عليه.
- ألا يكون يعمل لدى أحد القطاعين العام أن الخاص.
- عدم امتلاكه سجل تجاري.
- عدم امتلاكه دخل شهري أكبر من المبلغ الذي يستحقه من الدعم.
- يجب ألا يكون طالب في أي مرحلة من مراحل التعليم.
- كما يجب ألا يمتلك معاش لدى صندوق التنمية الاجتماعية.
- عدم وجود أي إعاقة جسدية لديه.
- الطلاب الذين انتهوا من الدراسة الخاصة بهم، لابد من مرور 6 شهور على الأقل بعد انتهاء الدراسة لكي يتمكنون من التقديم على برنامج حافز.
- لابد أن يكون المواطن مقيم بصورة دائمة في السعودية، وأن يكون مر على الأقل عشر شهور من آخر جولة سفر له خارج السعودية.
- بالنسبة للموظف يجب أن تكون فترة انقطاعه عن العمل على الأقل ثلاث شهور حتى يمكنه التقديم على البرنامج.
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