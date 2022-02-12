نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مزايا ورسوم وطريقة الإصدار”.. كل ما تود معرفته عن الجواز السعودي الإلكتروني الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أن التقديم على الجواز الإلكتروني، يكون من خلال منصة أبشر، خلال المرحلة الأولى، بحيث يقوم المتقدم بتسجيل الطلب من خلال المنصة وحجز موعد لمراجعة الجوازات بالمنطقة التابع لها، جاء هذا من خلال البيان الذي نشرته الجوازات السعودية لتكشف من خلاله عن جميع التفاصيل المتعلقة بالجوازات الإلكترونية التي تم اعتمادها بالأمس من قبل وزير الداخلية السعودي.

الجواز السعودي الإلكتروني الجديد

وكانت المديرية العامة للجوازات قد كتبت على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن التقديم على الجوازات بالمرحلة الأولى يكون من خلال منصة أبشر الإلكترونية، ثم يقوم المتقدم بمراجعة مكتب الجوازات بالمنطقة التابع لها، وبشأن الرسوم المفروضة على خدمة استخراج الجواز الإلكتروني، فقد أكدت الهيئة أن الرسوم ستكون نفسها المطبقة على الجواز التقليدي، مع استمرار العمل بالجواز السابق حتى اكتمال مرحلة التدشين للجواز الإلكتروني، بحسب ما كشفته الجوازات.

مزايا الجواز الإلكتروني

ويتمتع الجواز الإلكتروني بالعديد من المزايا التي تجعله خيار أفضل بالمقارنة بالجواز التقليدي الذي كان يتم التعامل به من قبل، وبحسب التصريحات التي كشفت عنها الجوازات السعودية، والتي تتعلق بالجواز الإلكتروني، فإن الجواز الإلكتروني سيمنح حامليه والجهات الرسمية بالدولة المزايا التالية:

الجواز تم تصميمه ليقوم على أعلى المواصفات الأمنية وأحدثها.

تصميم الجواز يراعي متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”.

الجواز مزود بشريحة إلكترونية مثبت عليها جميع البيانات المشفرة لحامل الجواز.

الجواز يدعم التحقق الرقمي من خلال البوابات الذكية المتواجدة في المنافذ العالمية.

كيفية إصدار الجواز الإلكتروني

وكانت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، قد قامت بالأمس، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ووزارة المالية، بإطلاق الجواز السعودي الإلكتروني، وقالت المديرية العامة للجوازات أن الجواز الإلكتروني سيبدأ إصداره بداية من الآن بمختلف إدارات الجوازات بالمناطق من خلال اتباع الخطوات التالية: