خطوات الإستعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية للتأمينات وكيفية إصدار وطباعة شهادة التأمينات

المؤسسة العامة للتأمينات بالمملكة احدى المؤسسات الأكثر أهمية والتي تقدم خدماتها المتنوعة لجميع المواطنين بالمملكة والمقيمين وكل من يعمل بالمملكة سواء في القطاع الحكومي او المشاريع الخاصة، حيث حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة من إطلاق خدماتها الإلكترونية خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والتي كان من أهمها رابط الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية وذلك في إطار التسهيل والتيسير على المواطنين للاستفسار، ومن خلال مقالي سوف نوضح خطوات الاستعلام عن مستحقات مالية للتأمينات برقم الهوية وكذلك نوضح كيفية طباعة شهادة التأمينات برقم الهوية خطوات الاستعلام عن مستحقاتك المالية حيث تُعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أفضل وأهم المؤسسات في المملكة والتي تهدف لتقديم خدماتها للمواطن والمقيم والزائر للأراضي المقدسة وتقدم كل مايهم ويخدم العمال والموظفين بالمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة .

خطوات الاستعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية للتأمينات:

الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية

الضغط على ايقونة الموقع الإلكتروني

تفتح الصفحة الرسمية بشكل تلقائي

أن يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول

ادخال اسم السمتخدم وكلمة المرور

الضغط على ايقونة دخول

اختيار أيقونة استعلام مستحقات تأمينية.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل ( رقم الهوية- والاسم ).

الضغط على ايقونة عرض

وبعد اجراء الخطوات السابقة سوف تظهر أمامك صفحة تضم كافة بياناتك الخاصة بالمستحقات المالية التي ترغب بالاستعلام عنها.

كيفية طباعة شهادة التأمينات برقم الهوية:

تتميز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالعديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة من خلال الدخول على الصفحة الرسمية، ومن ضمن هذه الخدمات طباعة شهادة التأمينات بعد استخراجها، وتضم ايضاً خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الهوية، ويتم ذلك من خلال القيام بالخطوات التالية :

ادخل على رابط موقع المؤسسة العامة للتأمينات.

الضغط على ايقونةخدمات المشتركين

ثم اختيار منها التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية

كتابة رقم الهوية الوطنية

كتابة الرمز المرئي بشكل صحيح.

الضغط على ايقونة تحقق

الضغط على أيقونة تسجيل جديد في حالة الدخول أول مرة

ثم عليك بكتابة رقم المستخدم، الهوية، الإقامة، كلمة المرور.

تظهر بشكل تلقائي البيانات الخاصة بالشخص المستفيد جميع البيانات الخاصة بالاشتراك ومن ضمنها ( إصدار الشهادات ).

ثم عليك بالضغط على ايقونة ( إصدار الشهادات ).

ضرورة التأكد من كتابة ( رقم المشترك- الجوال – البريد الإلكتروني – نوع الشهادة).

بعد القيام بتحديد الشهادات الضغط على أيقونة ( إصدار).

الضغط على أيقونة طباعة الشهادة

خطوات الاستعلام عن مستحقات التأمينات برقم الإقامة:

ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين حول التأمينات السعودية عن كيفية الاستعلام عن مستحقاتهم، ونوضح لكل متابعينا من خلال هذا المقال خطوات الاستعلام عن مستحقات التأمينات السعودية من خلال رقم الإقامة أو السجل المدني، ونعرض هذه الخطوات وهي: