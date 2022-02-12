كيفية حساب راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa أو حاسبة الضمان المطور والذي يعتمد عليه قيمة الراتب الشهري للمقبولين والمؤهلين في نتائج الأهلية، والذي تسلموا رسالة القبول على رقم الجوال، وقد استقبلت منصة الدعم والحماية تسجيلات المواطنين الراغبين في الحصول على معاش الضمان بالنظام الجديد وقد اعتمد التسجيل على شروط الراتب وأن يكون أقل من الحد الأدنى ليتم قبول الطلب كما يرتفع الراتب المتسلم من الوزارة حسب أعداد افراد الاسرة وحتى 15 فرد.

كيفية حساب راتب الضمان sbis.hrsd.gov.sa التأكد من استحقاق الأهلية في المطور

يتم احتساب راتب الضمان الذي سيتم تقاضيه من الحساب المصرفي للمقبولين حسب الدخل الشهري لهم والحالة الصحية والبدنية القادرة على العمل أو غير القادرة، وتم قبول العاطلين بالمنظومة الجديدة للدعم على شرط أن يتم إلحاقهم بالبرامج التدريبية والتأهيلية للعمل والمنافسة في سوق العمل السعودي، كما تم تضمين عدد من الشروط الخاصة بالاستحقاق للمقيمين في العائلة الواحدة، وتم تطوير المنظومة الاجتماعية في الحصول على الدعم لتكون أفضل من سابقتها وأكثر تخصيصا للفئات الأكثر استحقاقا.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

شملت المنظومة القديمة عدد من الشروط التي تم الاستمرار عليها في المنظومة الجديدة بينما تم تطوير عدد من الشروط وإضافة شروط جديدة وذلك ليصل الدعم فقط للمستحقين والأكثر استحقاق، وتتلخص في التالي:

أن يكون المتقدم للدعم من منصة الدعم والحماية من الجنسية السعودية، ويتم قبول المتزوجات من سعودي ولهن أطفال سعوديين أو المتزوجين من غير سعوديات ولديهم أطفال منهن من الجنسية السعودية للرجال.

يتم قبول تسجيل المطلقات والأرامل والمهجورات بالمنظومة الجديدة، وخاصة المعيلات، واحتسابهن أسر منفصلة إذا تم إثبات الاستقلال في المنزل ولا يتم احتسابهن براتب منفصل إذا كانت تسكن مع الأسرة ويتام حينها الاحتساب فرد تابع.

تقوم المنصة باستقبال العالين عن العمل وإعطائهم راتب شهري كفرد مستقل، على أن يتم متابعة البرامج التدريبية والتوظيفية التي يتم الحصول عليها ولا يتم حصولهم على راتب الضمان إلى الأبد أو مخالفة شروط الاستحقاق.

يتم احتساب منظومة التأهيل الشامل بشكل مستقل حيث تكون لهم منظومتهم الخاصة بالدعم والتسجيل وتحديث البيانات.

يكون الحد الأدنى للراتب بالنظام الجديد 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة.