للشباب والمطلقات والأرامل وربات البيوت بنك التنمية يقدم تمويل نقدي 50 الف ريال فوري بدون ضمانات

بسبب ظروف الحياة وغلاء الأسعار وما يتطلبه الشباب من انفاق وسط هذا الغلاء وربات البيوت والمطلقات والأرامل يقدم بنك التنمية الإجتماعية تمويل نقدي فوري عاجل للشباب العاطلين وكذلك للنساء المطلقات والأرامل وربات البيوت محدودي الدخل بدون أية ضمانات ولكن وضع عدة شروط يجب توافرها لطلب الحصول على قرض الشباب وهو ما سوف نوضحه بالمقال بالتفصيل وكذلك نوضح كيفية التقديم للحصول على القرض، ويشترط للحصول على القرض من ينطبق عليهم تلك الشروط ويمتاز هذا القرض بفترة سداد طويلة وميسرة للغاية.

شروط الحصول على قرض الشباب من بنك التنمية:

أوضح بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر إنه هناك فئات محددة يمكن لها الحصول على دعم وقرض البنك، ويصل قيمة قرض بنك التنمية الاجتماعية إلى 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إ|لى عمل إجراءات بسيطة تتناسب مع المواطنين في السعودية بتوافر الشروط التالية:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية لا غير سواء كان (رجال – نساء)، بالإضافة غلى ضرورة أن تكون الهوية الوطنية سارية حتى هذا الوقت.

يكون عمر المتقدم يبدأ من 18 عام حتى 60 عام ولا يزيد عن ذلك

في حالة أن المتقدم من ذوي الدخل المتوسط يجب ان يكون دخلهم بحد أقصى 12500 ريال سعودي، أثناء التقديم وذلك للأسرة إما بالنسبة للفرد فلا يزيد دخله الشهري عن 200 ريال سعودي.

يشترط للحصول على قرض الشباب تصل فترة سداد التمويل إلى 60 شهر وتبدأ بعد أن يتم الحصول عليه.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية:

للحصول على تمويل نقدي من بنك التنمية يجب اتباع عدة خطوات التسجيل والاستفادة من القرض كالتالي: