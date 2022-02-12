نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور، حيث زاد البحث بين المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وقد وردتنا الكثير من الأسئلة في موقعكم ثقفني بخصوص كيفية معرفة أهلية الضمان المطور وهل تم قبولكم في نظام الضمان الجديد أم لا، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية بكل سهولة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي المطور منذ فترة ليست بالبعيدة، حيث أعلنت عن نظام الضمان المطور وهذا في يوم 15 ربيع الآخر 1443 هجري، وهذا ما أثار فرحة كبيرة بين المواطنين، حيث جاء النظام الجديد بالعديد من الإضافات على النظام الجديد وهذا ليضمن وصول الدعم للمستحقين وليشمل فئات جديدة.

وأعلنت الوزارة في نفس اليوم الخاص بإطلاق نظام الضمان المطور عن فتح باب التسجيل في نظام الضمان المطور، وهذا عبر منصة جديدة مخصصة لهذا النظام والتي تم إطلاقها تحت اسم منصة الدعم والحماية الاجتماعية، واستمر التسجيل من يومها وسيستمر حتى ما بعد نصف مايو 2022.

وقد شرحنا لحضراتكم بالتفصيل عن كيفية التسجيل في الضمان المطور الجديد، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنكم معرفة حالة الطلب الخاص بكم أو كما تسمى حالة الأهلية الخاصة بكم بشكل إلكتروني، وهذا بدون الحاجة للاتصال مع خدمة عملاء الوزارة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية والتي ستشرحلكم كيفية عمل ذلك فتابع معنا.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية عن طريق الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

اكتب رقم السجل المدني الخاص بك في خانة رقم الهوية.

ثم ادخل كلمة السر خاصتك في المكان المخصص.

ادخل رمز التحقق الظاهر أمامك بشكل صحيح.

اضغط على تسجيل الدخول لتنتقل إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بحسابك.

ثم اضغط على زر القوائم واختر منه الطلبات.

سيظهر لك الطلب الخاص بك مع الحالة (قيد الانتظار خلال 25 يوم، مؤهل، غير مؤهل).

وفي حالة رغبتكم بالتواصل مع الوزارة للاستفسارات فقد تابعنا معكم رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد 1443، فتابعوا معنا.