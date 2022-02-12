بكل سهولة اعملي بسكويت حبات القهوة المقرمش اللذيذ

بسكويت حبات القهوة يعتبر من أروع أنواع البسكويت التي يمكنك تذوقها، خاصة الذين يعشقون القهوة، لأنه يتميز بطعمه الرائع والهش، ورائحته القوية والمذهلة، ويمكن تحضيره بكل سهولة وفي وقت قصير للغاية، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل بسكويت حبات القهوة.

طريقة عمل بسكويت حبات القهوة

المكونات

نصف كأس كبير من السمنة.

كأس صغير من زيت الذرة.

كوب إلا ربع كبير من السكر المطحون.

٤ ملاعق صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

أربع ملاعق صغيرة من الكاكاو المنخول.

ثلاث أكواب صغيرة من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير بسكويت حبات القهوة

تعتبر خطوات تحضير بسكويت حبات القهوة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت ولا مجهود في تحضيره، وسوف نتعرف على خطوات تحضيره من السطور الآتيه

اخلطي السكر مع زيت الذرة، والسمنة جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي الملح ومقدار الدقيق بعد نخله بشكل تدريجي فوق خليط السمن، ثم استمري في خلط المكونات حتى يتكون خليط مثل العجينة الناعمة. بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة إلى عدة أشكال بيضاوية صغيرة الحجم، ثم رصيها في صينية، وقومي بعمل خط بكل حبات العجين، بواسطة السكين. ثم ضعي قالب عجين البسكويت في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيه لمدة عشر دقائق، حتى ينضج بسكويت حبات القهوة، ويصبح جاهز للتقديم.

طريقة عمل بسكويت حبات القهوة المقرمش

المقادير

كأسان كبيران من الدقيق المنخول.

١٠٠ جرام من النشا.

مائة جرام من الزبدة الغير مجمدة

كوب صغير من زيت الذرة.

بيضة متوسطة الحجم.

ثلث ملعقة كبيرة من الفانيلا.

كأس إلا ربع كبير من السكر المطحون.

١٠٠ جرام من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقتان صغيرتان من القهوة التركي.

نصف ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ست ملاعق صغيرة من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير بسكويت حبات القهوة المقرمش

امزجي الزبدة مع السكر، ومقدار زيت الذرة جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، ثم استمري في المزج حتى يتكون خليط كريمي. بعد ذلك ضيفي النسكافيه والقهوة، ومقدار الكاكاو إلى خليط الزبدة، ثم امزجي المكونات لمدة ثمانية دقائق، ثم اسكبي فوقهم باقي المكونات. ثم استمري في خلط المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط مثل العجينة، ثم قومي بتشكيلها إلى دوائر صغيرة. بعد ذلك رصي دوائر البسكويت في صينية غير لاصقة، ثم ضعيها في الفرن، حتى ينضج بسكويت حبات القهوة، ويصبح جاهز للتقديم.

طريقه عمل بسكويت حبات القهوه اللذيذ

المكونات