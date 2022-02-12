رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ تسجيل الدخول sso.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ ، الموارد البشرية بالمملكة تسعي جاهدة لتوفير كافة التسهيلات لعملاء الضمان الجديد والقديم، فقد أعلنت عن رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور نَفاذ حتي يتم الاستفادة من المنصة عبر النَفاذ الموحد، فمن خلال تسجيل الدخول إلكترونيًا يستطيع كافة المستفيدين من مقطوعة الضمان تحديث بياناتهم، والاستعلام عن أهليه الدعم الجديد، بالإضافة إلي الخدمة المميزة وهي إضافة المعالين بالضمَان، ويتم عند اقتراب موعد صرف الدعم الدخول والتطلع عبر الحساب لمعرفة قيمة الراتب الشهري، بالإضافة إلي حاسبة الضمَان، واليكم رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور عبر بوابة نفاذ.

منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ

أنشأت وزارة الموارد البشرية آلية للمستفيد تتمثل في طريقة تسجيل الدخول من خلال النفاذ الموحد وذلك وفق بيانات الدخول على موقع أبشر الخاص بها، ومن خلال رابط الدخول إلى النفاذ يمكن الولوج إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية علي النحو التالي:

الدخول إلى صفحة النفاذ الموحد الضمان الاجتماعي الجديد.

أدخل البيانات الخاصة بك بشكل صحيح وهي اسم المستخدم وكلمة المرور أبشر، عن طريق كتابتها في الحقل المخصص لهم.

بمجرد قيام المستخدم بإدخال معلوماته في أبشر، يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

أكملت بنجاح عملية تسجيل الدخول في برنامج الضمان الاجتماعي عبر منصة النفاذ الموحد.

بعد تسجيل الدخول باتباع الطريقة السابق ، يمكن للمستفيد البدء في التقدم لبرنامج الضمان للاستفادة من الحصول على معاش تأميني، يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا واستحقاقًا للدعم المالي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم الانتهاء من التسجيل بالضمان الجديد في شهر مايو المقبل،حيث يسمح رابط المنصة من التسجيل خلال الفترة الحالية، وذلك للمواطنين المستوفون شروط وضوابط أهلية الضمان، ومن اهم وابرز تلك الشروط التالي:

من الشروط الأساسية هي وجوب المتقدمون الإقامة الدائمة في المملكة. أن يكن سعودي الجنسية والاستثناءات هي”الأرامل من الجنسية السعودية والأزواج المطلقين والأبناء من الجنسية السعودية بشرط أن تكون مقيمه بشكل دائم بالمملكة وأن تكون الإقامة سارية المفعول. أبناء السعوديات المطلقات أو الأرامل المتزوجات من غير السعوديين بحيث انهم يقيمون إقامة دائمة في المملكة. الأيتام والمعاقين والأيتام والأرامل يجب أن تكون بطاقة الجوال صالحة. الحد الأدنى المطلوب من الدخل لأسرة مستقلة أو كاملة هو أقل من 1،100 ريال سعودي ، بينما الحد الأدنى للدخل لكل فرد من أفراد الأسرة هو 550 ريال سعودي.

من خلال السطور السابقة يستطيع أي مواطن مستفيد من الضمان المطور، أو يريد التسجيل للحصول علي معاش تأميني شهري من الدخول إلي رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور نفاذ واتباع الخطوات المعلنة بالأعلى.