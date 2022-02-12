خطوات حجز موعد اختبار قدرات بالخطوات والذي يتطلب الحجز المُسبق للاختبار والتسجيل الإلكتروني. حتى يتم حصر أعداد المتقدمين للامتحان وتوزيعهم على دفعات حتى يتم عقدها للطلبة جميعًا من دون استثناء بالمواعيد المخصصة للاختبار .

اختبار القدرات العامة

هو عبارة عن اختبار مخصص لخريجي الثانوية العامة، الذين يرغبون في مواصلة دراستهم الجامعية بمؤسسات التعليم العالي في المملكة. ويشرف على الاختبار هيئة التقويم للتعليم والتدريب. ويهدف هذا الاختبار لقياس العديد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم وخاصة التحليلية والقدرات الاستدلالية والقياسية، عبر مجموعة من التساؤلات المطروحة بالاختبار والمقسمة لقسمين اللغوي والكمي حيث يحتوي الاختبار على:

في جزئيه اللفظي والكمي على عدد من الأسئلة التجريبية.

خصص لكلّ قسم مُدّة قدرها 25 دقيقة.

يحتوي الاختبار على عدد ثابِت من الأسئلة.

تُطرح الأسئلة وفق صعوبتها من الأسهل إلى الأصعب.

يُوازن المركز قبيل رصد نتائج الاختبارات مع نتائج الاختِبارات السابقة قبل رصد النّتائج.

خطوات حجز موعد اختبار قدرات بالخطوات

الحجز عبارة عن خدمة إلكترونية مُتاحة لخريجي الثانوية العامة المقبلين على الدراسة بمؤسسات التعلم بالمملكة. لكي يتمكنوا من حجز الاختبار بالموعد المقرر له بالخطوات الآتية:

الولوج للموقع الرسمي لقياس.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

النقر على تسجيل الدخول ثم الانتقال لتبويب الاختبارات الإلكترونية

ثم اختيار “الاختبارات المتاحة للتسجيل” وتحديد ” اختبار القدرات العامة”.

تحديد نوع الاختبار سواء ورقي أو إلكتروني.

ثم اختيار أقرب مقر لتقديم الاختِبار.

وتحديد الوقت الذي تريد لأداء الاختبار.

ثم التأكيد وتسديد الرسوم الخاصة بالاختبار عبر طرق السداد المتاحة.

ثم الرجوع إلى صفحة التّسجيل مرة أخرى لتأكيد الحجز.

الذهاب لأداء الاختبار بالموعد المحدد.

موعد اختبار القدرات العامة 1443

اختبار ورقي للذكور في الفترة من 2 / 2 / 2022- إلى 5 / 3 / 2022. ومن 6 / 4 / 2022- إلى 16 / 4 / 2022.

الاختبار الإلكتروني بالعربية والإنجليزية للجميع طوال العام.

الاختبار الورقي للإناث من 31 / 1 / 2022 إلى 5 / 3 / 2022 ومن 6 / 4 / 2022 إلى 16 / 4 / 2022.

الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة اختبار القياس عبر الموقع الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتّدريب السعوديّة، عبر الدخول إلى الرابط الإلكتروني لهيئة تقويم التعليم والتدريب وسوف يتم الحصول على نتيجة الاختبار فور الانتهاء من تصحيح الاختبارات ومعرفة درجة الطالب.