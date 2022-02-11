سلفة| أسرع تمويل نقدى بدون تحويل راتب بأقل هامش ربح وبأسهل الشروط

سلفة أسرع تمويل نقدى بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي كاش بأسهل الشروط والمتطلبات، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية لتلبية احتياجاتهم المالية الطارئة ، حيث عملت منصة سلفة الإلكترونية علي توفير تمويل شخصي بالتقسيط على دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وبما يتلاءم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية

منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما ، والتي تعمل على توفير عروض التمويل الشخصي بصيغة إسلامية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي ، كما توفر منصة سلفة التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وبدون الحاجة إلى وجود أي ضمانات ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعميل الاستفادة من هذا المنتج بأقل هامش ربح ، وتعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية والشرائية.