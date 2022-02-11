نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري من منصة سلفة 1443 بدون تحويل الراتب أو وجود ضامن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة 1443 من أهم أنواع التمويلات في المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع أي عميل الحصول على التمويل الشخصي الذي يصل إلى 5 آلاف ريال سعودي في أقل من 15 دقيقة، دون الحاجة إلى وجود كفيل أو تحويل الراتب إلى مقر سلفة، وتستخدم المنصة أحدث التقنيات المالية العالمية لتسريع إجراءات الحصول على التمويل، الذي يتميز بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستطيع العملاء الحصول على قرض منصة سلفة في أي مكان داخل المملكة سواء كان العميل متواجد بالمنزل أو المكتب أو في القرية أو المدينة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط ومزايا التمويل الشخصي الطارئ السريع من المنصة.

ويستطيع أي عميل أن يستخدم تمويل منصة سلفة في سداد الدين، أو الذهاب لقضاء الإجازة، أو عمل تجديد في المنزل، أو تسديد مصاريف الدراسة للأبناء، أو في تصليح السيارة، أو استخدامه في أي موقف طارئ يحتاج فيه العميل إلى المال، وقرض سلفة من أهم التمويلات الشخصية التي تتميز بالمصداقية والأمان، لأنه يخضع لرقابة البنك المركزي السعودي.

شروط منصة سلفة 1443

هناك بعض الشروط التي قامت المنصة بتحديدها للحصول على التمويل الشخصي الطارئ السريع في أقل من 15 دقيقة وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على قروض منصة سلفة الإلكترونية سعودي الجنسية.

الإلكترونية سعودي الجنسية. لا يقل سن العميل الذي يريد الحصول على التمويل عن ١٨ عاماً ولا يزيد عن ٦٠ عاماً.

أن يكون العميل متواجد على رأس العمل، ولا تقل فترة شغل الوظيفة عن ٦ أشهر لموظفي القطاع الخاص، ولا تقل عن ٣ أشهر لموظفي القطاع الحكومي.

لا يقل الدخل الشهري عن ٤ آلاف ريال سعودي.

إحضار إثبات الراتب.

مزايا التمويل الشخصي

هناك مزايا عديدة يشتمل عليها تمويل منصة سلفة 1443 وهى كما يأتي:-

قرض منصة سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. القرض يتم جدولته حسب ظروف العميل المالية، حتى لا يتعثر في عملية تسديد القرض. هامش ربح المنصة تنافسي. إيداع فوري لقيمة التمويل في الحسابات البنكية للعملاء.

رابط التسجيل في منصة سلفة 1443

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند التسجيل في المنصة وهى كما يلي:-