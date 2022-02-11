نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النفاذ الوطني الموحد طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا حل مشاكل التسجيل sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا sbis.hrsd.gov.sa عبر منصة النفاذ الوطني الموحد أو موقع الضمان الجديد، فعلى الرغم من مرور شهرين عن الإعلان في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا sbis.hrsd.gov.sa عن طريق النت عبر النفاذ الوطني الموحد، ، إلا أنه لا يزال الكثيرين لم يتقدموا بالتسجيل بعد، ويبحث هؤلاء عن وما هو الفرق بين النظام القديم للضمان والنظام المطور الجديد، وكذلك طريقة التقديم فس الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وكذلك شروط التسجيل والاستحقاق وقبول الأهلية على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لذلك ومن خلال هذا التقرير، سنشرح تفصيلا طريقة التسجيل الجديد الأفراد والأسر بالتابعين لهم على المنصة الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما سنشرح أيضا شروط قبول الأهلية، والفرق بين النظامين الجديد المُطور والقديم، كما سنتأول أيضا الإجابة على التساؤل الدائم وهو “كيف أعرف أني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور، وطريقة تأكيد التابعين.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا عبر النفاذ الوطني الموحد

زيارة رابط منصة الدعم الحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي المطور”.

اختيار أيقونة تسجيل جديد.

أدخل البيانات الشخصية وتشمل “رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الهاتف الجوال.

إدخال واختيار كلمة مرور خاصة بك.

تأكيد كلمة المرور التي اختارتها سابقا.

كتابة رمز التحقق.

الموافقة على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

ستُفتح لك صفحة جديدة.

قم بتسجيل الدخول مجدداً.

أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”.

أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل.

ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها.

قم بإدخال “الآيبان”.

قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن .

. أضف بيانات الدخل الخاص بك.

الضغط على حفظ البيانات.

انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة.

احفظ البيانات.

اضغط على التالي.

أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات.

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر الجوال على منصة الدعم أو النفاذ الموحد

لا تختلف كثيرا طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق الحاسب الألي عن طريقة التسجيل من خلال الهاتف الجوال، والفيديو السابق يشرح طريقة التسجيل في الضمان المطور من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور أو عبر النفاذ الوطني الموحد، أما عم طريقة التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعي فتتم تبعاً للخطوات التالية:

الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور.

الضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد.

إدخال البيانات الشخصية وتشمل (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – رقم هاتفك الجوال)

اختار كلمة مرور مناسبة لك ولا تقل عن 6 أرقام وحروف بالإنجليزية، على أن تبدأ بحرف كابتل ثم حرف اسمول وبعض الأرقام وأحد الرموز.

اضف كلمة المرور مرة أخرى في خانة تأكيد كلمة المرور.

أنقر على إقرار الشروط والأحكام.

اضغط على أيقونة تسجيل.

سيصلك رمز التحقق على هاتفك الجوال الذي قمت بإضافته عند التسجيل وذلك لتوثيق هاتفك الجوال.

النقر على أيقونة توثيق.

بعدها يمكنك التسجيل على الضمان الاجتماعي من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد.

ثم استكمل التسجيل تبعاً الفيديو السابق.

طريقة تعديل الطلب في الضمان الاجتماعي المطور

بعد رفع الطلب يمكنك تعديل الطلب في الضمان الاجتماعي المطور من خلال إنشاء تذكرة، وذلك في حال نقص البيانات التي أدخلتها أو وجود أخطاء تمت في بياناتك عند التسجيل، ويتم ذلك طبقاً للخطوات التالية:

تذهب إلى أيقونة التذاكر أعلى يسار الصفحة

الضغط على إنشاء تذكرة جديدة.

تختار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

اختار رفع الطلب.

ثم تختار عدم القدرة على “حسب نوع الخطأ أو “عدم إضافة بيان معين لم تقم به عند التسجيل في البداية”.

تكتب وصف للمشكلة التي تواجهك.

الضغط على أيقونة إرسال.

ستظهر لك رقم التذكرة وحالة التذكرة أنها قيد المعالجة.

سيتم الرد على التذكرة خلال أيام.

في حال لم تستفد من الإجابة بالرد. يمكنك عمل تذكرة جديدة للاستيضاح أكثر.

تأكيد الارتباط كتابع

بعد التقديم في الضمان الاجتماعي المطور، يجب متابعة حالة التابعين من زوجة وأبناء، والفيديو السابق يشرح طريقة إضافة تابعين وتأكيد ارتباطهم كتابعين، ويتم تسجيل التابع إلى أن يتم ظهور تم تأكيد الارتباط كتابع، وبذلك يتم التحقق للتابعين.

طريقة تكوين المنزل في الضمان الاجتماعي المطور

من بعض المشاكل التي يواجهها المتقدمين بالتسجيل على الملف الموحد للضمان الاجتماعي المطور، تعبئة المنزل، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

الضغط على أيقونة تعبئة المنزل.

نضغط على تكوين منزل.

تختار نوع المسكن “مستأجر أو مملوك”.

تضيف البيانات حسب ما إذا كان المسكن مستأجر أو مملوك.

تدخل على الخريطة وتختار موقعك.

تضغط على تكوين منزل.

تقوم بنقل التابعين من جهة اليمين إلى جهة اليسار.

ثم تنتقل إلى اختيار قائمة البرامج.

اختار برنامج دعم مستفيدي الضمان, الضغط على تقديم الطلب.

خطوات التسجيل في الضمان المطور وموانع الاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

الفيديو السابق هام لآنه يشرح بالتفصيل جميع الخطوات اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، كما يشرح حل المشاكل التي قد تواجهك عند التقديم غلى برنامج الاستفادة من دعم الضمان، ويجمع الفيديو حل لجميع الأخطاء والمشاكل التي تواجه القائمين بالتسجيل كمستخدم جديد.

مشاكل الضمان الاجتماعي المطور وحالة الأهلية وكيفية إنشاء تذكرة ومراسلة دعم

تتعدد المشاكل التي تواجه من قاموا بالتسجيل، وكذلك طريقة معالجة أخطاء التسجيل، ويتم ذلك من خلال ما وفرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أيقونة التذاكر، وذلك بتقديم تذكرة توضع فيها نوع المشكلة التي حدثت عند التسجيل، وسيتم الرد على التذكرة خلال وقت وجيز، وتتم حل المشكلة ومعالجة الخطأ الذي تم في البيانات التي قمت بإدخالها عن التقديم.

الاستعلام على حالة الطلب في الضمان المطور

ويتم الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور يتم ذلك من خلال خطوات بسيطة، والفيديو السابق يشرح تفصيلا طريقة الاستعلام عن حالة الطلب وهل تم قبوله أو تم رفضة أو ما زال تحت الدراسة والتدقيق.

طريقة متابعة الطلب في الضمان المطور وتأكيد التابعين

متابعة الطلب وتأكيد التابعين من الأمور الهامة التي تطيل التحقق، فكلما دخلت على التابعين تجد عبارة جاري التحقق، وهذا يلزمك بفتح حساب جديد لهذا التابع في الضمان المطور، وذلك حتى يتم التحقق منه كتابع وتأكيده من التابعين، وبمشاهدة الفيديو السابق ستتعرف على تفاصيل تأكيد التابعين والاستعلام عن حالة طلبك الذي تقدمت به على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

آلية الاعتراض على أهلية الضمان المطور إلكترونيًا وشروط الاستفادة من برنامج الدعم الجديد

الاعتراض والشكوى تكون لمن تم رفض قبولهم وعدم أهليتهم لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية تقديم أعتراض على نتيجة الأهلية أو قيمة راتب الضمان، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الملف الشخصي على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

إضافة المعلومات والبيانات اللازمة حسب حالتك.

سيتم النظر في الاعتراض الذي تقدمت به من خلال لجنة مختصة بنظر الاعتراضات.

بعدها سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك تُخبرك بنتيجة الاعتراض.

التقديم في الضمان الاجتماعي المطور وحل مشاكل التسجيل sbis.hrsd.gov.sa

ويذلك نكون قد قدمنا شرحاً تفصيلياً لطريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور إلكترونيا عبر النفاذ الوطني الموحد sbis.hrsd.gov.sa، وذلك من الحاسب الألي أو الهاتف الجوال، وطريقة تعديل الطلب في الضمان الاجتماعي المطور من خلال تقديم تذكرة، وكذلك كيف تعرف أنك مقبول في الضمان المطور من خلال الاستعلام عن حالة الطلب، وكذلك طريقة تأكيد الارتباط للتابعين، وألية الاعتراض سواء على رفض الأهلية أو قيمة راتب الضمان الذي تم إقراره للأسرة.

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