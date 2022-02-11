آلية حاسبة التمويل الإضافي من إمكان للمواطنين بالمملكة

آلية حاسبة التمويل الإضافي من منصة إمكان، هناك مواطنين يحتاجوا إلي الحصول علي تمويل إضافي لسد احتياجات ضرورية، كل مواطن من المواطنين في المملكة يمكنهم الحصول علي التمويل، حيث أن هذا التمويل يتمتع بالعديد من المزايا التي تمكن المواطنين من الاستفادة منه، ولكن هناك شروط تأهل كل مواطن للحصول علي التمويل، سوف يوضح موقعنا الإلكتروني ثقفني كيفية الدخول للحصول علي التمويل، كما تذكر المنصة الإلكترونية إمكان للتمويل شروط طلب التقدم للتمويل الميسر، ذلك بالإضافة إلي خطوات استخدام الحصبة التمويلية للتمويل الإضافي من منصة إمكان الإلكترونية.

آلية حاسبة التمويل الإضافي الميسر

إن منصة إمكان تقدم للمواطنين تمويل إضافي ميسر، وأعلنت المنصة عن مميزات تمويل إمكان الإضافي الميسر لجميع المواطنين في المملكة، ولذلك توضح المنصة كيفية استخدام المواطنين للحاسبة التمويلية، فإن آلية حاسبة التمويل الإضافي تكون كالتالي:

يدخل كل مواطن متقدم علي موقع المنصة الرسمي للتمويل الإضافي الميسر.

يدخل المواطن المستفيد من التمويل قيمة التمويل بالريال السعودي.

يقوم المواطن بتحديد قيمة الراتب الخاص به.

يختار المواطن المصرف الذي يقوم بتخويل الراتب الخاص به عليه.

يذكر المواطن المستفيد من التمويل الفترة المناسبة للقيام بسداد أقساط التمويل المطلوبة شهريا.

فإن فترات السداد المتاحة هي سنة أو لمدة 36 شهر أو يختار 48 شهرا أو لمدة خمس سنوات أي لمدة 60 شهر.

يضغط المواطن علي أيقونة احسب قيمة التمويل.

طرق التواصل مع منصة إمكان الإلكترونية

إن المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من التمويل يبحثون عن شروط استحقاق الحصول علي التمويل الإضافي، فإن كل مواطن يرغف في الاستفادة من التمويل لابد من أن يكون مؤهل أي تتوافر لدية شروط الحصول علي التمويل، لذلك إن المنصة أتاحت للمواطنين طرق للتواصل مع المنصة في حالة الاستفسار أو الحصول علي معلومات، فإن طرق التواصل مع المنصة كالتالي: