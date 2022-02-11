نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين 2022 بالسعودية لشهر فبراير.. سعر لتر البنزين في السعودية من ارامكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين 2022 بالسعودية، تقوم شركة أرامكو العربية السعودية بتغيير اسعار البنزين 2022 بالسعودية كل شهر، حيث تقوم بعمل مراجعة دورية للأسعار بشكل شهري، وفي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم من يوم الحادي عشر واليوم الثاني للتحديث تقوم بالعمل بالأسعار الجديدة، سواء كانت الأسعار منخفضة أو مرتفعة أو ثُبتت كما هي فإن محطات البنزين تقوم بتطبيق السعر الجديد، وللعلم أن شركة أرامكوا قد سبق وذكرت بأن السعر المحلي يتم مقارنته بسعر النفط في الأسواق العالمية، وعبر موقعنا الإخباري سنوضح لكم أسعار البنزين في السعودية عن شهر فبراير.

اسعار البنزين 2022 بالسعودية

المواطنين بالمملكة العربية السعودية يتساءلون عن اسعار البنزين 2022 بالسعودية لشهر فبراير، والذي سيتم العمل به من أول اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2022، وحتى يوم العاشر من شهر مارس المقبل بإذن الله، وقد وضعت أرامكوا نصب أعينها أن المواطنين انتظروا شهرًا كاملًا ليتعرفوا على السعر الجديد، لذا سرعان ما قامت بعمل مراجعة دورية، ثم قامت بالإعلان عن الأسعار الجديدة عن شهر فبراير والتي سيتم العمل بها ليوم العاشر من شهر مارس القادم بإذن الله.

قائمة اسعار البنزين 2022 بالسعودية شهر فبراير

قامت شركة أرمكوا العربية السعودية بالإعلان عن اسعار البنزين 2022 بالسعودية عن شهر فبراير لعام 2022، والجدير بالذكر أن الأسعار شهدت زيادة طفيفة هذا الشهر، وجاءت قائمة الأسعار كما يلي:

سعر اللتر من بنزين 95 ازداد ليُصبح بسعر 2.18 ريال سعودي.

اللتر من بنزين 91 سجل سعر اليوم 2.33 ريال سعودي.

غاز الكيروسين سجل سعر 0.70 ريال سعودي.

الغاز البترولي سجل اليوم بالمملكة سعر 0.75 ريال سعودي.

الديزل اليوم بسعر 0.63 ريال سعودي.

والجدير بالذكر أن ارامكوا قامت مساء أمس الخميس الموافق العاشر من فبراير لعام 2022، بالإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين ومشتقات البترول الأخرى، ويبدأ تطبيق السعر الجديد للأسعار من صباح اليوم بجميع المحطات للبنزين في المملكة العربية السعودية، علمًا بأن أرامكوا تقوم بعمل مراجعات دورية من أجل التأكد من تطبيق المحطات للأسعار الجديدة للبنزين ومشتقاته التي أعلنت عنها بمساء أمس الخميس 10 فبراير 2022.