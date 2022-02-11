مميزات تمويل إمكان الإضافي الميسر للمواطنين، هناك مواطنين بالمملكة يبحثون عن طريقة ميسرة للحصول علي تمويل إضافي، لذلك تقدم منصة إمكان فرصة ميسرة للمواطنين من خلال إعلانها عن تمويل إمكان الإضافي الميسر والمميز، حيث أن مزايا التمويل الإضافي عديدة يستفاد منها جميع المواطنين بالمملكة، كما أن هناك شروط للحصول علي تمويل إمكان الإضافي الميسر للمواطنين، فهذا التمويل يمكن لأي مواطن لديه تمويل آخر من أحد البنوك بالمملكة يحصل عليه بكل سهولة ويسر، كما سوف نوضح للمواطنين من خلال موقعنا الإلكتروني ثقفني خطوات طلب التمويل من منصة إمكان الراجحي، فإن التمويل يمكن الحصول عليه فورا بعد التقديم والتأكد من أهلية كل مواطن.

مميزات تمويل إمكان الإضافي الميسر

هناك مميزات عديدة يتمتع بها هذا التمويل الإضافي الميسر من منصة إمكان الإلكترونية، وهذه المميزات تكون كالتالي:

يمكن الحصول علي التمويل في حالة وجود تمويل مازال قائم علي المتقدم في أحد البنوك السعودية بالمملكة.

تقدم المنصة فترة سداد لدفعات الأقساط الشهرية تبدأ من سنة تصل إلي خمس سنوات.

التمويل يمكن الحصول عليه سواء من خلال تحويل الراتب أو بدون تحويل الراتب علي مصرف الراجحي أو أي بنك آخر في المملكة.

متاح التمويل لجميع العاملين بالمملكة سواء في القطاع المدني أو العسكري وفقا للشروط المطلوبة.

خطوات تقديم طلب الحصول علي التمويل الإضافي

إن كل مواطن من المواطنين في المملكة يمكنه الحصول علي التمويل عندما يكون مؤهل، فإن الأهلية هي توافر شروط تمويل إمكان الإضافي الميسر في كل مواطن متقدم، فخطوات التقدم لطلب التمويل بعد تحقق الأهلية تكون كالتالي: