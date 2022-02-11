نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الترميم من بنك التنمية الاجتماعية وطريقة طلب التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت مواطن سعودي وتبحث عن أفضل عرض تمويلي وخدمات ما بعد التمويل، فيمكنك التوجه إلى أقوى وأفضل البنوك السعودية و هو بنك التنمية الاجتماعية، والذي يوفر عدد وفير من القروض الكثيرة، ووفق ماهية الفرد، ويمكنك اختيار التمويل الذي تحتاج إليه بدون قلق من السداد، حيث يوفر لك بنك التنمية الاجتماعية طرق بسيطة للسداد، ومن خلالها ستتمكن من السداد على أجزاء بسيطة، وبقسط شهري منخفض كل شهر، ومن ضمن تلك المنتجات والخدمات الإلكترونية تمويل الترميم لمن يريد أن يصلح من منزله، فقط قم بالتسجيل في بنك التنمية الاجتماعية وسوف يصلك المبلغ التمويلي في أقل وقت وبموافقة سريعة وفورية.

تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية

استفاد عدد كبير من مواطني المملكة من هذا التمويل ويبلغ عددهم 96 ألف مواطن ومواطنة، دعم الأسر المنتجة، كما أن رسوم الخدمة مجانية، وسوف تحصل على التقديم على طلب تمويل الترميم على مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف ريال وبقسط شهري يبدأ من 500 ريال، أو يمكنك اختيار القسط حتى 1500 ريال، شروط دعم ريف، وهناك فترة سداد تصل حتى خمس سنوات، ويمكن الإعفاء من سداد باقي الأقساط الشهرية المطلوبة لفترة التمويل في حالة الوفاة أو العجز الطبي، وللحصول على المنتج هناك بعض الشروط المطلوبة ويمكنك الاستفسار والحصول على المعلومات لهذا القرض من خلال الهاتف للتواصل مع خدمة العملاء على الرقم المجاني 920008002 طوال أيام الأسبوع.

شروط الحصول على تمويل الترميم

يجب على المتقدم لطلب تمويل الترميم أن يقم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، والموافقة على الشروط المعلن عنها وتقديم ما يلزم لذلك، وتلك الشروط هي أن يكون المتقدم لا يقل عن 18 عاما ولا يتخطى 70 عاما، وأن يكون الدخل الشهري أقل من 12,500 ريال على أن يكون عمر المنزل المراد أن يحصل على التمويل له لا يقل عن 5 سنوات، وأن تكون المساحة للمنزل لا تزيد 1000 متر، وذلك من ضمن أهم الشروط المطلوبة، وفي حالة إذا كان المتقدم يعمل بوظيفة حكومية فلا يتم مطالبة كفيل، ولكن إذا كان يعمل بجهة خاص فيجب تقديم كفيل لذلك.

خطوات طلب تمويل الترميم

سوف تتوجه إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، ثم اختيار منتجات الأفراد ومنها تمويل الترميم، والذي من خلاله ستحصل على ما تريد، وتقديم صورة من الهوية الوطنية ورقم الآيبان المسجل في أبشر، والعنوان الوطني، على علم بأن المباني التي تكون مبنية من الطين سوف يحصل المتقدم على مبلغ 18 ألف ريال، والمنازل المبنية من الخرسانة المسلح فيحصل على تمويل 60 ألف ريال، أما عن تمويل المنازل الشعبية فسيكون التمويل 30 ألف ريال، ومن هم سن 60 حتى 65 فيحصل على مبلغ تمويلي 30 ألف ريال، أما من يكون عمره من 65 عاما وحتى 70 عاما فيكون المبلغ التمويلي 18 ألف ريال، أما من أقل من 60 عاما فيحصل على 60 ألف ريال.