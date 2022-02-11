دعم اعانة للمحتاجين من الأمير عبد العزيز بن فهد لمواطني المملكة تسديد قروض ومساعدات مالية

دعم اعانة للمحتاجين من الأمير عبد العزيز بن فهد لمواطني المملكة تعمل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد السعودية على توفير الكثير من احتياجات المواطنين في المملكة العربية السعودية، وهي مساعدات خاصة بالأشخاص الذين هم تحت مرحلة الفقر وظروف معيشتهم لا تسر أي أحد، فالمؤسسات الخيرية في السعودية لا حصر لها وهذا كله من فضل الله لتسخير خلقه الميسورين الحال إلى مساعدة غيرهم من الذين يحتاجون بالفعل إلى المساعدة المادية حيث أنهم يعجزون عن توفير متطلبات أسرّهم الأساسية واحتياجاتهم.

أهم المعلومات عن الأمير عبد العزيز بن فهد

في عمره الخامس والعشرين، حاز على منصب وزير السعودية وعضو مجلس الوزراء فيها وذلك في عام 1998م.

تم تعييه في عام 2000م كرئيس لديوان رئاسة مجلس الوزراء السعودي وعضوًا فيه.

قام بالمطالبة في عام 2011م بإعفائه من منصبه كرئيس لديوان رئاسة مجلس الوزراء السعودي واكتفى بمنصبه كوزيرًا للدولة.

وفي عام 2014م تم إعفائه من منصب وزير الدولة وذلك أيضًا بناءً على طلبه الخاص.

امتلك بعد ذلك وحتى الآن حصة كبيرة في قنوات الإم بي سي والتي مالكها الأساسي وليد بن إبراهيم الإبراهيم.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية

رقم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية من خلال إرسال رسالة عبر برنامج التراسل الفوري “الواتس آب” هو من خلال رقم 8004000000 من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

عنوان المؤسسة الرسمي هو 6600 الروضة – مدينة جدة – نهضة المعرفة – المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة إلى رقم الاتصال المباشر بالمؤسسة ومكتب الأمير فهو الرقم 485232658966 من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها على الرقم 920030003.

أهداف مؤسسة الأمير عبد العزيز الإنسانية