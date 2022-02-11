يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية العديد من أنواع الدعم المختلفة التي قد يتقدم إليها المواطنين في المملكة العربية السعودية، فقد أعلن الصندوق من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” عن طريقة التسجيل في منصة دروب، علماً بأن هذه المنصة وطنية موحدة للأفراد والشركات وذلك بهدف تحقيق الهدف الرئيسي وهو الاستفادة من الخدمات التدريبية المقدمة، وهذه المبادرة تم إطلاقها وفقاً لشروط محددة يجب أن تتوافر لدى الأشخاص المتقدمين، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا شروط الحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، وكيفية التسجيل بالخطوات.

برامج صندوق تنمية الموارد البشرية:

المنصة الإلكترونية لدروب

برنامج تمهير للتدريب

دعم الشهادات المهنية الاحترافية

برنامج التدريب الصيفي

الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم برنامج تمهير:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية يجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى من الضروري أن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم في أحد المجالات الفنية أو الصحية أو الإدارية على الشخص المتقدم ألا يكون قد تم تسجيله في أي وظيفة خلال 6 أشهر الأخيرة. عدم الاستفادة من البرنامج من قبل

مزايا برنامج تمهير:

مكافأة مالية تبلغ (3000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى

ومكافأه مالية تبلغ (2000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية، يقوم الصندوق بتقديمها للشخص المتدرب.

تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بعد إتمام البرنامج التدريبي.

كيفية التسجيل للحصول على دعم تمهير عبر صندوق تنمية الموارد البشرية:

يقوم الشخص المستفيد بالدخول على الرابط الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

الضغط على برنامج تمهير

أن يقوم الشخص المستفيد بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول

تفتح صفحة تلقائية عبر بوابة نفاذ الوطني الموحد يتم التسجيل من خلالها

ونذكر من خلال هذا المقال أن التسجيل في هذا الوقت الحالي غير متاح في هذا الوقت وبمجرد تعديل الإعدادات نوافيكم بكل جديد.

كيفية التسجيل في منصة دروب:

يتم التسجيل لكل من الأفراد والشركات من خلال اتباع خطوات معينة يجب اتباعها من خلال هذا المقال كما نوضحها لكل متابعينا وهذه الخطوات هي:

خطوات التسجيل للأفراد:

الدخول على رابط الرسمي لمنصة دروب الإلكترونية. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال ادخال البيانات ادخال البيانات المطلوبة (اسم المستخدم – كلمة المرور – البريد الإلكتروني – رقم الجوال). يتم إرسال رسالة تلقائية بها كود التفعيل للحساب ثم الضغط على أيقونة الدخول

خطوات التسجيل للشركات: