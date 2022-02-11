شروط إصدار تصاريح العمرة 1443 لمعتمري الداخل

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عمر شويل - جدة شروط إصدار تصاريح عمرة الداخل 1443 يبحث العديد من المسلمين داخل المملكة العربية السعودية من آن لآخر عن شروط إصدار واستخراج تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة بيت الله الحرام خاصة بعد انتشار وباء كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم والمملكة، حيث بدأت المملكة العربية السعودية باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة زوار بيت الله الحرام والعودة من أداء المناسك في صحة وعافية.

وللحرمين الشريفين لدى المسلمين مكانة خاصة، حيث أن الأفئدة تهوي إلى زيارتهما والصلاة فيهما، وأداء مناسك العمرة والحج، كما أن العمرة إلى العمرة تكفر فيما بينهما إذا أجتنبت الكبائر، بالإضافة إلى أن الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف لها فضل عظيم لما سواهما.

شروط إصدار تصاريح العمرة 1443

وزارة الحج والعمرة السعودية قامت بوضع عدد من الشروط الهامة التي يجب أن يتم استخراج التصاريح الخاصة بالعمرة قبل زيارة بيت الله الحرام أو حتى لأداء الصلاة في المسجد الحرام لمن هم داخل المملكة العربية السعودية سواء للمواطنين او حتى المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم الوزارة بالاعتماد عن استخراج التصاريح الخاصة بالعمرة من خلال تطبيق توكلنا أو تطبيق اعتمرنا التابع للوزارة.

وقد قامت وزارة الحج والعمرة في بيان لها تم نشره عبر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يفيد بأنه من أجل أداء العمرة أو الصلاة أو زيارة بيت الله الحرام فعلى الراغبين في ذلك القيام بإصدار تصريح من خلال تطبيق اعتمرنا أو تطبيق توكلنا، على أن تكون بيانات الشخص المستفيد محدثة عبر نظام أبشر، مع شرط ظهور الحالة الصحية كمحصن عبر تطبيق توكلنا الالكتروني.

الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها من قبل المستفيد عند زيارة الحرمين الشريفين

ووجهت الوزارة الراغبين في زيارة بيت الله الحرام والصلاة فيه من داخل المملكة العربية السعودية بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة خلال تواجدهم داخل الحرمين الشريفين، ولعل أبرز هذه الإجراءات الاحترازية.