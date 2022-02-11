خطوات تمديد الزيارة للزوجة بالسعودية 2022 ورسوم الخدمة

خطوات تمديد الزيارة للزوجة بالسعودية 2022 متاحة للمقيمين من العمالة الأجنبية بالمملكة، من الراغبين في تمديد الزيارة العائلية، وقد قامت الجوازات السعودية، بطرح العديد من الخدمات المتعلقة بتأشيرة الزيارة العائلية، إلكترونيًا من خلال منصة إلكترونية مخصصة، بحيث يسهل على جميع المقيمين الوصول إليها في أي وقت، وتسمح المملكة للمقيمين باستضافة الأقارب من الدرجة الأولى “الزوجة والأبناء والأب والأم”، من خلال تأشيرة زيارة عائلية يتم التقديم عليها واستخراجها من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

خطوات تمديد الزيارة للزوجة بالسعودية 2022

تطرح وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية، خدمة تمديد الزيارة العائلية إلكترونيًا، بحيث يمكن للمستفيد المتقدم للحصول على الخدمة، تقديم الطلب وسداد الرسوم من خلال المنصة باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية قم بإدخال بيانات الدخول لحساب المستفيد على المنصة من “اسم المستخدم وكلمة المرور”. قم بعد الدخول على المنصة الرئيسية بالدخول على الخدمات الإلكترونية قم من بين الخدمات المطروحة بالدخول على “الجوازات” قم بالنقر على تمديد زيارة عائلية قم بالنقر على تقديم الطلب قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة لتسجيل الطلب قم بالنقر على تقديم الطلب.

رسوم تمديد الزيارة العائلية

تفرض المملكة العربية السعودية على المقيمين المقبلين على تمديد الزيارة العائلية رسوم للخدمة، يتم تحديد قيمتها بحسب فترة التمديد، ويتم سداد رسوم الخدمة من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الدولة، أو من خلال الطرق الأخرى المحددة لسداد الرسوم، والرسوم المفروضة تأتي كالتالي:

لتمديد الزيارة لمدة 48 ساعة، يتم سداد رسوم بقيمة 100 ريال.

لتمديد الزيارة لمدة 96 ساعة، يتم سداد رسوم بقيمة 300 ريال.

لتمديد الزيارة لمدة 14 يوم، يتم سداد رسوم بقيمة 300 ريال.

لتمديد الزيارة لمدة شهر، يتم سداد رسوم بقيمة 300 ريال.

لتمديد الزيارة لمدة 6 شهور، يتم سداد رسوم بقيمة 3 آلاف ريال.

لتمديد الزيارة لمدة عام، يتم سداد رسوم بقيمة 5 آلاف ريال.

لتمديد الزيارة لمدة عامين، يتم سداد رسوم بقيمة 8 آلاف ريال.

الاستعلام عن تمديد الزيارة العائلية

أما بالنسبة للاستعلام عن تمديد الزيارة العائلية، فهي متاحة برقم الحدود من خلال منصة إنجاز، ويمكن الوصول للخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية: