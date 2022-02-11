قرض العمل الحر للنساء العاطلات اهم الشروط المطلوبة والأوراق وكيفيه التقديم للحصول علي التمويل حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات منها خدمه تمويل قرض العمل الحر للنساء من اجل تحسين الدخل وتلبيه الاحتياجات للنساء ولابد من توافر بعد الشروط والأوراق للحصول علي القرض.

اهم شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات

يجب أن تكون سعوديه الجنسية وليس لديها أي جنسيه اخري.

لابد من عدم وجود أي مديونه لبنك التنمية الاجتماعية للحصول علي القرض.

لابد من تحديد نوع المشروع أو النشاط آو العمل الحر وتقديم الأوراق المطلوبة.

الدخل لا يتجاوز اربعه عشر الف فقط لا غير كما يجب أن لا يزيد العمر عن خمسون عام ولا يقل عن 18 عام.

يجب عليها أن تكون ملتزمة بأخر تاريخ سداد لفترة لا تتجاوز العام.

للحصول علي القرض لابد من وجود كافل أو ضامن.

لابد من صحه الفحص الائتماني أو الاستعلام والتأكد من عدم وجود أي تأخرات به.

لا تزيد مدة تسجيل القرض عن أربعون شهرا.

القرض لا يتجاوز ستون ألف ريال سعودي واثنان وثلاثون إن كان العميل لا يبلغ 24 عام.

الأوراق المطلوبة لقرض العمل الحر للنساء العاطلات

تقديم الهوية الوطنية ورقم الحساب المصرفي للعميلة.

شهادة العمل الحر.

رقم الهاتف الجوال المسجل في أبشر.

كما يجب تقديم العنوان الوطني.

خطوات التسجيل للحصول علي قرض العمل الحر