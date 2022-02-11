أبرز المعلومات عن جواز السفر الإلكتروني السعودي الجديد

خلال زيارته أمس الخميس لمقر المديرية العامة للجوازات بالعاصمة الرياض، أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي رسميًا، عن تدشين وبدء العمل بإصدار الجواز الإلكتروني الجديد، وذلك في إطار رؤية المملكة نحو التحول الرقمي الذي يُعد أحد أهم وأبرز رؤية المملكة الاستراتيجية نحو 2030، في الوقت الذي أصدرت فيه المديرية عددًا من التوضيحات بشأن الجواز الجديد والمميزات التي يحملها، وردت على عدد من الأسئلة والاستفسارات للمواطنين والمقيمين عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر.

الجواز الإلكتروني الجديد

أما فيما يتعلق بكيفية استخراج الجواز الإلكتروني الجديد، فيتطلب الأمر في المرة الأولى حجز موعد عن طريق أبشر، من أجل مراجعة جوازات المنطقة التابع لها المواطن، ثم البدء في إجراءات إصداره وفق الرسوم الأساسية التي كان يتم بها إصدار الجواز القديم، والتي تتمثل في دفع مبلغ 300 ريال سعودي في حالة إصدار الجواز لمدة 5 سنوات، بينما يتم دفع ما قيمته 600 ريال في حالة إصدار جواز ساري لمدة 10 سنوات، مع العلم أنه يتم العمل بالجواز القديم خلال الفترة المقبلة حتى موعد انتهاء تدشين الجواز الجديد بالكامل على غرار الهوية الإلكترونية.

أبرز مميزاته

مجهزة بأعلى المواصفات الأمنية الحديثة.

مزود بجميع متطلبات الطيران المدني الدولي – إيكاو.

يحمل شريحة إلكترونية بالبيانات مشفرة لحامل الجواز.

يدعم التحقق الرقمي عبر البوابات الذكية في المنافذ العالمية.

يُمكن استبدال الجواز القديم بالجديد في حالة سريانه.

جدير بالذكر أن الجواز الإلكتروني الجديد يساعد على إنهاء إجراءات الدخول من البوابات الإلكترونية عبر جميع المنافذ العالمية بطريقة سريعة وميسرة، كما أنه يشمل جميع المواطنين والجوازات الدبلوماسية والخاصة، ويتطلب الأمر فقط التوقيع على صفحة الجواز من قبل حامله، مع العلم أن الجواز الجديد هو إنتاج مشترك بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية الرسمية مثل وزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وذلك في إطار خطة الحكومة السعودية الشاملة المتكاملة للتحول الرقم نحو الاستراتيجية الكبرى لرؤية المملكة 2030.