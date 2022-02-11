حافز اهم الشروط المطلوبة وكيفيه التسجيل للحصول علي فرص عمل حيث يعد من احدي البرامج داخل ألمملكة العربية السعودية الذي يعمل علي مساعدة الأشخاص الباحثين عن فرصة عمل كما يعمل علي توفير العديد من الخبرات التدريبية والتأهيلية لتدريب الأشخاص وتنميه المهارات وخبرات العمل التي يحتاج إليها.

اهم الشروط المطلوبة للتسجيل في حافز

لا بد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لابد من أن يكون لا يعمل بأي من القطاع الحكومي أو الخاص.

العمر لا يقل عن عشرين عاماً ولا يزيد عن ستين عاماً.

لا يكون المتقدم مُستفيداً من إعانة البحث عن عمل أو مستحقا للمعاش التقاعدي أو لديه نشاط تجاري.

كما يجب أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم وقادر علي القيام بالعمل.

يجب أن لا يمتلك المتقدم دخل مالي اكبر من الإعانة المادية المُستحقة.

لا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

يجب مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحصول على شهادة الدراسة الجامعية أو الدراسة فوق الجامعية أو الثانوية العامة.

إن كان المتقدم لا يستحق الحصول على مكافأة من الدولة على مدة دراسته أو تدريبه فلا بد من مرور سنة كاملة على الأقل من تاريخ تركه للدراسة أو العمل.

كيفيه التسجيل في حافز