نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر البنزين اليوم أرامكو تعلن عن تسعيرة جديدة لشهر فبراير 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين اليوم أرامكو saudi aramco وهي عملاق صناعة النفط، تصدر تسعيرة جديدة للبنزين والتي تصدرت مؤشرات البحث علي الإنترنت فمن المعتاد أن تعلن الحكومة السعودية عن اخر تحديث لأسعار البنزين والوقود والمحروقات للشهر الجديد خاصة في هذا اليوم من كل شهر، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتطبيقها في اليوم التالي الموافق الحادي عشر من الشهر.

سعر البنزين اليوم تعلنه أرامكو

وفقا لما جاء في تقرير مراجعة أرامكو لأسعار الوقود والتي تقوم بعمل تحديث دوري كل شهر من اجل تحديد السعر الجديد المناسب للبنزين ومقارنة سعره في الأسواق العالمية والسوق المحلي، تشير توقعات العديد من الخبراء في هذا المجال انه من المتوقع أن تبقي شركة ارامكو والحكومة السعودية أسعار الوقود والمواد البترولية بشكل عام لشهر فبراير الجاري كما كانت خلال الشهر السابق نظرا لارتفاعه خلال الفترة الماضية مما سبب المعاناة لبعض المواطنين فبالطبع هو من أساسيات المعيشة حيث يعتمد عليه وسائل النقل فيؤثر تأثير واضح علي أسعار السلع ونقلها إلى الأسواق.

كم سعر البنزين اليوم؟

فيما يلي جدول أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير الجاري 2022، حيث أعلنت شركة ارامكو وهي الشركة الأم للبترول في المملكة العربية السعودية عن خطتها الزمنية لتحديد تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022، والتي ستقوم بتطبيقها كافة محطات الوقود الخاصة بالمملكة العربية السعودية منذ الساعات الأولي من يوم الجمعة الموافق 11 فبراير 2022 في تمام الساعة 12 ظهرا.

تحديث أسعار البنزين في السعودية

وفيما يلي تسعيرة البنزين الجديدة لشهر فبراير 2022 وفقا لتقرير أرامكو:

سعر لتر بنزين 95 هو 2.33 ريال سعودي.

أما عن سعر لتر بنزين 91 هو 2.18 ريال سعودي.

وسعر لتر الديزل هو 63 هلله.

سعر لتر غاز المسال 75 هلله.

وأخيرا سعر لتر الكيروسين 70 هلله.

ومنذ صباح هذا اليوم الجمعة الموافق الحادي عشر من شهر فبراير الجاري لعام 2022 سوف يتم تطبيق أسعار الوقود الجديدة في جميع محطات الوقود المنتشرة في أنحاء المملكة العربية السعودية، وسيلتزم بها الجميع حيث حذرت وزارة التجارة جميع محطات بيع المحروقات بضرورة الالتزام بتسعيرة البنزين الجديدة الخاصة بشهر فبراير الحالي والتي سوف تطبق رسميا من صباح اليوم الجمعة 11/2/2022.