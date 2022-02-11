بسكويت الكوكيز بالشكولاتة المقرمش اللذيذ

يعد بسكويت الكوكيز بالشكولاتة من أفضل انواع البسكويت الشهية والخفيفة التي يحبها معظم الأطفال الصغار لطعمها ومذاقها اللذيذ، لأن الكوكيز مليء بالشكولاتة الشيبس، فمن خلال تلك السطور التالية سوف نوضح مقادير بسكويت كوكيز الشكولاتة اللذيذ، كما سوف نعرض عليكم بالخطوات طريقة التحضير بالتفصيل.

مقادير ومكونات بسكويت الكوكيز بالشكولاتة:

عدد 1 بيضة واحدة.

نصف كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب من النشا الناعم الأبيض.

ملعقة كبيرة ممتلئة من الكاكاو الخام.

نصف كوب كبير من الدقيق المخصص بالحلوى.

ملعقتان كبار من المكسرات.

ملعقة كبيرة من قطع الشوكولاتة الشيبس.

خطوات تحضير بسكويت كوكيز الشوكولاتة:

في الأول قومي بتحضير إناء عميق، ثم يتم وضع البيض والزيت والسكر والبيكنج بودر والفانيليا ويتم التقليب بالمضرب اليدوي جيدا. يتم وضع النشا مع الكاكاو الخام، ثم يتم التقليب لحين يتم خلطهم، ثم يتم إضافة الدقيق بالتدريج مع الاستمرار في العجن. القيام بإضافة المكسرات وقطع الشوكولاتة الشيبس مع الاستمرار في العجن ثم يتم التشكيل على شكل أقراص الكوكيز ثم يتم وضعها على ورق الزبدة في صينية الفرن. ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة، وتركها لمدة عشرة دقائق حتى يتم النضج تماما.

مقادير تحضير كيك الكوكيز بالكاكاو:

بيضة واحدة.

نصف كأس من السكر.

نصف كأس من الزيت.

ظرف من البيكنج بودر.

ظرف من الفانيليا.

كأس من كورن فلاور.

ملعقة من الكاكاو.

نصف كوب من الطحين.

ملعقتان من المكسرات.

ملعقة من قطع الشوكولاتة.

خطوات تحضير كوكيز الشوكولاتة:

أولًا يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من البيض والزيت والسكر والبيكنج بودر والفانيليا ويتم التقليب. بعد ذلك يتم وضع الكورن فلاور والكاكاو ثم يتم التقليب لحين يختلطوا ثم يتم إضافة الطحين بالتدريج مع الاستمرار في العجن. القيام بإضافة المكسرات وقطع الشوكولاتة مع الاستمرار في العجن ثم التشكيل على شكل أقراص الكوكيز ثم يتم وضعها على ورق الزبدة في صينية الفرن. يتم تشغيل الفرن ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة عشرة دقائق. القيام بإخراج الكوكيز من الفرن ثم تركها لحين أن تبرد.

مقادير بسكويت 10 دقايق:

225 جرام من الدقيق الابيض المخصص بالحلويات.

125 جرام زيت نباتي للبسكويت.

100 جرام من السكر الناعم.

بيضه واحده حجم متوسط بدرجه حراره الغرفه

ملعقه صغيره من البيكنج باودر.

ملعقه صغيره من الفانيليا السائله.

طريقة تحضير بسكويت ال10 دقايق:

حضري وعاء عميق وضعي به البيض والسكر والفانيليا والزيت ثم قومي بالخفق جيدا لمده 3 دقائق حتى يذوب السكر مع باقي المكونات. بعد ذلك قومي باضافه الدقيق والبيكنج بودر ثم اعجنيها جيدا حتى يتكون عجين لين وطري. قومي بتسخين الفرن بدرجه حراره 180 درجه مئويه ثم شكلي العجين على هيئه كرات صغيره ثم رصيها في الصينيه المتخصصه بالبسكويت. وقومي بجعل مسافه بين كوره والكره الاخرى حتى لا تلتصق أثناء الخبز. قومي بوضع الصينيه في الفرن لمده لا تقل عن 15 دقيقه حتى ينطق البسكويت تماما.

مقادير بسكويت اليانسون:

كوب كبير من الزيت.

كوب كبير من السكر.

عدد اربع بيضات متوسطه الحجم.

رشة من الفانيليا.

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ملعقتين من اليانسون الناعم.

طريقة تحضير بسكويت اليانسون: