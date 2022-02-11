طريقة استخدام الآلة الحاسبة التقديرية ومعرفة قيمة استحقاقك في حساب المواطن

يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن حول طريقة استخدام ال الآلة الحاسبة التقديرية، وكيفية معرفة قيمة المبلغ المستحق من دعم برنامج حساب المواطن، لذلك فقد أوضح العاملين على برنامج حساب المواطن، بشرح كيفية استخدام الآلة الحاسبة التقديرية، بالخطوات الموضحة من خلال هذه المقالة، مما تمكن المستفيد من معرفة قيمة المبلغ المستحق المخصص من الدعم.

حاسبة الدعم التقديرية

تعد الآلة الحاسبة التقديرية احدي أهم الخدمات الالكترونيه التي يقدمها برنامج حساب المواطن لمستفيدي الدعم، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني، والتي تعمل بدورها على حساب قيمة المبلغ المالي، والذي يتم صرفه للمستفيد، وفقا المبلغ المستحق من الدعم.

طريقة استخدام الآلة الحاسبة التقديرية

جرب تحسب الدعم التقديري المقدم لك من حساب المواطن، فهي طريقة سهلة ومبسطة ولا تحتاج إلى المزيد من الوقت، تستغرق بضع دقائق فقط، حيث قام البرنامج بتقديم خدمة حاسبة المواطن بشكل معدل وبسيط، حيث يمكنك استخدامها من خلال اتباع الخطوات التالية، وهي: