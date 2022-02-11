نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام الآلة الحاسبة التقديرية ومعرفة قيمة استحقاقك في حساب المواطن في المقال التالي
يتساءل العديد من المواطنين المستفيدين والمستفيدات من برنامج حساب المواطن حول طريقة استخدام ال الآلة الحاسبة التقديرية، وكيفية معرفة قيمة المبلغ المستحق من دعم برنامج حساب المواطن، لذلك فقد أوضح العاملين على برنامج حساب المواطن، بشرح كيفية استخدام الآلة الحاسبة التقديرية، بالخطوات الموضحة من خلال هذه المقالة، مما تمكن المستفيد من معرفة قيمة المبلغ المستحق المخصص من الدعم.
حاسبة الدعم التقديرية
تعد الآلة الحاسبة التقديرية احدي أهم الخدمات الالكترونيه التي يقدمها برنامج حساب المواطن لمستفيدي الدعم، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج أو من خلال استخدام التطبيق الإلكتروني، والتي تعمل بدورها على حساب قيمة المبلغ المالي، والذي يتم صرفه للمستفيد، وفقا المبلغ المستحق من الدعم.
طريقة استخدام الآلة الحاسبة التقديرية
جرب تحسب الدعم التقديري المقدم لك من حساب المواطن، فهي طريقة سهلة ومبسطة ولا تحتاج إلى المزيد من الوقت، تستغرق بضع دقائق فقط، حيث قام البرنامج بتقديم خدمة حاسبة المواطن بشكل معدل وبسيط، حيث يمكنك استخدامها من خلال اتباع الخطوات التالية، وهي:
- الدخول على البوابة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن.
- ثم قم بالضغط فوق أيقونة حاسبة المواطن التقديرية، موجودة باللون الأخضر.
- سوف تفتح بمجرد الضغط عليها، وقبل البدء في عملية الحساب، سوف يتطلب منك الإجابة على سؤالين مهمين.
- الأسئلة هي، هل أنت مسجل في حساب المواطن نعم أم لا؟ قم بالضغط على أيقونة نعم.
- وإذا كانت الإجابة بنعم، هل أنت رب أسرة أم شخص مستقل؟
- في حالة الإجابة بالنقر على أيقونة رب أسرة، سوف يظهر لك بعض الخانات، التي يتطلب منك ادخالها وملأ البيانات وهي، عدد التابعين في حسابك فوق سن 18 عام، وعدد التابعين في حسابك تحت سن 18 سنة، والدخل الكلي للأسرة.
- أما إذا كنت شخص مستقل، فسيتطلب منك ادخال مجموع دخلك فقط.
- بعد الانتهاء، وقبل الضغط على أيقونة احسب، سوف تتطلب منك حاسبة الدعم التقديرية أمرين هامين وهما، أن يكون حجم الدخل الذي ترغب في أن تحسب عليه، هو نفسه الذي أدخلته عند التسجيل في حسابك.
- كما سيتطلب منك أن تكون متاكد من اهليتك وأهلية الأفراد التابعين لك في حسابك الاستحقاق.
- ثم قم بالنقر على أيقونة احسب.
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